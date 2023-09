Ka Whakaatuhia e Unity nga utu hou mo nga whakaurunga keemu ma te whakamahi i te miihini Unity

Ko te Unity, he papa whanaketanga keemu matua, kua kii tata ka mahia he utu hou mo ia keemu kua whakauruhia ma te Unity Engine. Ko tenei utu, e kiia nei ko te Unity Runtime Utu, ka pa ki nga keemu kua hipa i te paepae moni whiwhi me te kaute whakauru mo te ora i roto i te tau kua hipa.

Ko nga paepae motuhake me nga utu ka rereke i runga i te momo ohaurunga Unity e mau ana te kaiwhakawhanake. Mo nga kaiwhakamahi Unity Personal me Unity Plus, kua whakatauhia te paepae moni ki te $200,000 ia tau, me te kaute whakaurunga mo te oranga o te 200,000. I tetahi atu taha, ko nga putea Unity Pro me Unity Enterprise he taumata teitei ake mo te $1 miriona i roto i nga moni whiwhi i ia tau me te 1 miriona whakaurunga mo te wa katoa.

He rereke ano nga utu mo te neke ake i enei paepae mo ia momo ohaurunga. Ka utua nga kaiwhakawhanake Whaiaro Unity $0.20 mo ia whakaurunga kei runga ake i te paepae, ko nga kaute Unity Enterprise ka utu $0.01 mo ia whakaurunga i runga ake i te 2 miriona. Ko nga kaiwhakawhanake i roto i nga maakete hou ka iti ake nga utu, me nga putea Unity Personal e utu ana $0.02 mo ia whakaurunga me nga putea hinonga e utu $0.005 mo ia whakaurunga.

Ko te mea nui, ka pa ano enei utu ki nga keemu kua hangaia ki runga i te Unity mena ka tutuki nga moni whiwhi me te whakauru i nga paepae tatau. He mea nui ki te whakahua ko te Utu Waatea Kotahitanga karekau e pa ki nga tono petipeti kore.

Ka whakamanahia e te Kotahitanga te whakatinanatanga o tenei utu ma te whakaatu i nga wa katoa ka tangohia mai he keemu, ka whakauruhia ano te Wae Waahi Unity. E whakapono ana te kamupene ma te utu whakauru e pupuri ana i nga whiwhinga moni mai i te whakaurunga a nga kaitakaro mo nga kaihanga, kaore i rite ki te tauira tiritiri moni.

Hei taapiri i enei huringa, kua panuitia e Unity te reti o tana reanga ohaurunga Unity Plus. Ka whakawhiwhia ki nga kaiohauru o naianei he waahi ki te whakapai ake ki te Unity Pro mo te tau i te utu Plus.

Ko te Unity Engine, e mohiotia ana mo ona pukenga whanaketanga keemu whaihua me te kaha, e whakanui ana i nga piriona o nga tangohanga ia marama. Ko tenei hanganga utu hou e whai ana ki te tautoko i te tipu haere tonu me te whanaketanga o nga kaihanga keemu me te pupuri i te pono o te rauwiringa kaiao Unity.

