Ko te Touchscreen iMac G3: He mea rerekee

I roto i te riipene ataata tata nei na Michael MJD, he mea whakamihi i te kitenga—he mata pa iMac G3 mai i te tau 1999 e kore e whakautu noa ki te pa, engari ano hoki te pehanga pa. Ko te mea e tino miharo ana ko te whakapiri ki te taha o te iMac, e tohu ana he "Whakaahua Hangarau" mai i a Elo, he "Kaihoko Uara Taapiri" mana mo nga hua Apple.

Ko te iMac G3, i tukuna i te 25 tau ki muri, he taputapu pakaru whenua i roto i nga huarahi maha. Ko tana kirihou maramara, he maamaa te ahua, me nga whiringa hoahoa maia i waiho hei tohu ahua me te whakakaha i te tuunga o Apple ki te ao hangarau. I timata ano te ia o te hoahoa maramara. Ko Elo, he kamupene e tohunga ana ki nga mata pa, i huri etahi iMac ki nga kiosks mata pa me te whakaae a Apple hei Kaihoko Uara.

Ko te hangarau mata pa a Elo i uru ki te whakauru i nga kaiwhakawhitiwhiti e rua ki runga i te whakaaturanga CRT paerewa, e taea ai te whakauru pa. Ma te whakararuraru i nga ngaru acoustic, ka taea e te hangarau te whakatau i nga taunga X/Y tae atu ki te hohonu o te pehanga o te pa. Ko te poari whakahaere i utaina ki muri o te whakaaturanga i tukatia enei korero ka hono atu ki te rorohiko ma te taura ara-roto.

Ahakoa te mīharo a Michael MJD ki te hangarau, ka kitea e ia he iti ake te atanga MacOS 8.6 i te pai mo te whakamahi pa. Ko nga mana papamahi iti me nga whaainga kiore he uaua ki te whakatere me te tika. Mena kua tukuna tenei iMac mata pa ki te hokohoko, tera pea kua whakaatuhia he raupaparorohiko me nga paatene pai-pa nui ake.

Ko te ariā o te hurihanga mata-a-tuatoru na roto i nga Kaihokohoko Taapiri Uara he mea o mua. Ko te kaupapa VAR o naianei a Apple e aro nui ana ki nga ratonga e pa ana ki te rorohiko me te tautoko IT hinonga. Ko te mata pa iMac G3 he mea tino rerekee, he tauira o nga mea pea.

