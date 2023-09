Ka Whakamahia e Twitch Streamer te Hangarau Whakahaere Hinengaro ki te takaro i nga keemu me te kore he Kaiwhakahaere

Whakarāpopototanga: Twitch streamer me te kairangahau hinengaro kua eke a Perrikaryal i te petipeti ki te taumata e whai ake nei ma te whakamahi i te hangarau whakahaere hinengaro ki te purei keemu ataata me te kore he kaiwhakahaere tuku iho. Ka whakamahi a Perrikaryal i te taputapu electroencephalogram (EEG), e tuhi ana i nga mahi hiko o te roro, hei whakahaere i nga momo mahi o te keemu. Ma te tuohu i tona mahunga ki te neke me te whakamahi i ona kanohi ma te karu-kanohi ki te whai, ka taea e ia te whakatere i te ao keemu me te hinga i nga hoa whawhai. Ko te tino whainga a Perrikaryal ko te hanga i tetahi kaiwhakahaere-ringa-kore e waatea ana ki te tangata me te whakarato wheako petipeti rite. Kei te whakamatau tonu ia ki nga momo whakaurunga rereke, tae atu ki nga tohu koiora penei i te pehanga toto me te tere o te ngakau, kia pai ake ai te wheako petipeti rumaki.

I timata te haerenga a Perrikaryal i te whakamahi i te hangarau whakahaere hinengaro ki te patu i te keemu Elden Ring, e whakaatu ana i te kaha o tenei tikanga auaha. Ahakoa te hunga pohehe, ka kite a Perrikaryal i te ihiihi me te kaha ki te whakapai ake. I tenei wa, e wha ana paapene patene e mahi ana, engari e whai ana ia ki te whakawhanake i tetahi kaiwhakahaere katoa me nga patene me nga patene katoa e waatea ana. E mohio ana ia ki nga wero kei mua i te aroaro, ina koa ko te whakatere i nga tahua uaua i roto i nga keemu penei i te Minecraft, engari ka mau tonu ia ki te wikitoria.

Ma te mahi tahi me nga taiwhanga me nga roopu rangahau, e whakaaro ana a Perrikaryal ki te whakauru i nga momo tohu koiora me te hangarau EEG ki roto i te mooni mariko me te hanga wheako petipeti ake ake. Ko tana whakapau kaha ki te turaki i nga rohe o te petipeti hinengaro i arahi ia ia ki te whakamatau i nga tirohanga rereke me te whakarereke tonu i ana tikanga.

Ko te ahunga whakamua a Perrikaryal ehara i te whakaatu noa i te kaha o te hangarau whakahaere hinengaro i roto i te petipeti engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te whakamatautau me te hapa ki te hanga tikanga hou. Ka awhi ia i nga wero me nga takahanga hei waahanga nui o te tipu me te whakapai ake i roto i te papa petipeti whakahaere hinengaro. Ko nga mahi a Perrikaryal kei te para i te huarahi mo te wa kei te heke mai ka whai waahi atu te petipeti me te whakauru ki te katoa.