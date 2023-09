Te Pakanga Katoa: Ka tukuna e Parao nga miihini whakahihiri hou i roto i te tauira taunga

Ko te Total War, he raupapa petipeti rongonui, kua tukuna tana waahanga hou, Total War: Pharaoh. Ahakoa te ngenge o te Pakanga Tapeke na te maha o nga huringa o te keemu i roto i nga tau 20 kua pahure ake nei, Ko te Pakanga Katoa: Kua kaha a Parao ki te whakaara ano i te hikaka. I whakawhanakehia e Creative Assembly's Sophia studio, ka tukuna e te keemu he wheako hoari-a-hu matarohia me te ahua hou me te whakamere.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino nui o te Pakanga Katoa: Ko Parao te miihini whawhai whanui. Ka whakaatuhia e te keemu he taumata hou o te uaua me te whakaurunga o nga poupou. Ko enei waahi ka mahi hei waahi whare taapiri, e whakarato ana i nga kaitakaro ki nga whiringa rautaki ake i te wa e whakawhanake ana o raatau rohe. Ko tenei paparanga taapiri e whakaatu ana i te ao o mua-ahumahi i karapotia ai e nga kainga nga taone nui, me nga taone e noho ana ki nga taone nui. Ko te whakaurunga o nga poupou ka taea hoki te mahi motuhake o nga rohe, te whakarei ake i te whakaritenga o te taakaro.

I tua atu i te Nile, Pakanga Katoa: Ka whakawhānuihia e Parao tona waahi takaro ki te whakauru i te rohe o mua o Napata, te Levant, me te taha ki te Tonga-Waenganui o Anatolia. Heoi ano, ko nga waahi penei i te Tai Raki me te Tai Hauauru o Turkey o enei ra ka noho kore e taea te uru engari he mahi nui i roto i te keemu ko nga waahi i timata ai nga iwi o te Moana ki a ratou whakaeke.

Ko te kaupapa matua o te keemu ko nga kaitakaro kia riro hei Parao o Ihipa, hei Kingi nui ranei o nga Hiti. Me whakaemi nga rangatira i te mana tika, he rauemi i puta mai i te mana whakahaere o nga whenua matua, te hanga whare motuhake, me te whakamana i nga Whakatau a te Roera. Kia nui te tika, ka taea e nga rangatira te wero i te rangatira o naianei i roto i te pakanga a-iwi, tera pea ka anga atu ki etahi atu whakataetae. Ko te noho hei rangatira ko te timatanga noa iho, i te mea me kohi tonu nga kaitakaro ki te whakaemi i nga mana kingi me te hanga i o raatau Taonga Tawhito, me te whai i nga rangatira rangatira o mua.

Te Pakanga Katoa: Ka whakauruhia e Parao tetahi punaha a te Kooti Royal, he maha nga tuunga me nga mana motuhake. Ka taea e nga kaitakaro te mahi tahi me enei mema o te kooti, ​​ki te kii pai, ki te whakatakoto whakaaro ranei ki a ratou. Ko te hanga hononga ki nga mema ka taea te uru atu ki nga waahanga motuhake, ka arahi ranei ki te mahi mangu me te whakatuma ki te whai mana. Ko te hihikotanga o te kooti he taapiri i te hohonutanga me te whakahirahira ki te keemu.

Te Pakanga Katoa: Ka whakahouhia e Parao te raupapa Pakanga Katoa me ona miihini ahurei me te huarahi whakahauora. Ahakoa he kaiwhaiwhai kua roa koe, he hou ranei ki te raupapa, ka oati tenei keemu he wheako whakahihiri me te ruku.

