Ka Whakaatuhia e Intel te Thunderbolt 5: Whakanuia te Aratuku mo te Tere Tere me nga GPU o waho

Kua whakauruhia e Intel a Thunderbolt 5, he paerewa hou e tuku ana i te pikinga nui o te bandwidth mo te hono rongonui. Ma te Thunderbolt 5, ka taea e nga kaiwhakamahi te utu ki te utu i nga rorohiko honohono i te tere tere atu ki te whakarite ki tona mua, Thunderbolt 4. I tua atu, ka kite a Intel i te kaha o te Thunderbolt 5 ki te whakaora i tetahi hua kua warewarehia i mua: ko te waahanga tukatuka whakairoiro o waho (GPU) mo nga kaitakaro. me nga mahi auaha.

Ma te whakahiato o te papaarangi-a-rua o te 80 gigabits, he takirua o te Thunderbolt 4, ko te Thunderbolt 5 hoki e whakarato ana i te 120Gbps o te bandwidth mo nga whakaaturanga o waho. Ma tenei pikinga e toru nga wa ka taea e nga kaiwhakamahi te whakakaha i nga whakaaturanga 8K maha, i te whakaaturanga kotahi ranei me te reiti whakamaarama oke ake ki te 540Hz. Ma tenei whakarei ake ko te Thunderbolt 5 he whiringa pai mo te hunga e rapu ana i nga kaitirotiro petipeti pai rawa atu i te maakete.

Ko te tere teitei me te nui o te bandwidth o Thunderbolt 5 ehara i te mea ka whai hua nga whakawhitinga raraunga engari ano hoki nga tere tere. Ka taea e nga taputapu Thunderbolt 5 te tuku atu ki te 240W o te mana, ka whakakorehia pea te hiahia mo te tauranga hiko motuhake i runga i nga rorohiko maha. Ma tenei whanaketanga ka nui ake te waahi mo nga tauranga taapiri i runga i te tahuhu pona, te whakarei ake i te waatea me te honohono.

E ai ki a Jason Ziller, te tumuaki o te Tiwihana Hononga Kaihoko a Intel, ko te nui haere o te bandwidth a Thunderbolt 5 ka puta ake te hiahia hou ki nga kaari whakairoiro o waho. I nga wa o mua, ka hokona e nga tangata nga waahi kei roto i nga kaari whakairoiro kaha me nga taputapu hiko hei whakarei ake i nga kaha whakairoiro o a raatau rorohiko. Heoi, ko enei GPU o waho kaore i tino rongonui na te utu me te nui. E whakapono ana a Ziller ka taea e te Thunderbolt 5 te pai ake te whakahoki mai i nga GPU o waho ki roto i te auraki, i te mea ko te rearua o te bandwidth e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te whakapai ake i nga mahi me te kaha ake.

I kii ano a Ziller mo te kaha o nga kaiwhakatere AI o waho a muri ake nei, e kii ana i te piki haere o te tono mo AI i roto i te waahi o nga kaihoko. Ahakoa ko nga taputapu Thunderbolt 5 e kore e whakaarohia kia pa ki te maakete tae noa ki te 2024, ka taea e nga kaihoko te piki ake o te tere me te aranga ano o nga GPU o waho.

Hei whakamutunga, ko te Intel's Thunderbolt 5 e tuku ana i te bandwidth tino pai ake, e taea ai te utu tere me te whakaoranga o nga GPU o waho. Na te kaha ki te whakakaha i nga whakaaturanga taumira teitei me te whakaputa i te mana nui ake, kua rite a Thunderbolt 5 ki te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi mo nga kaikaro, auaha, me te hunga e rapu ana i nga whakawhitinga raraunga tere ake. Engari, me tatari tatou ki te 2024 ki te kite i te kaha o te Thunderbolt 5 me tona paanga ki te maakete.

