Te Maamaa o nga Motuka Taakaro Vintage i pania ki nga tae onge

Whakarāpopototanga: Ko te tae peita ahurei o te motuka hakinakina tawhito ka whai paanga nui ki to tatou hononga aronganui ki te waka. Ko tetahi o enei tae e kapo ana i te aro ko Moonstone, he marumaru papura papura i tukuna e Porsche i te mutunga o nga tau 1970 me nga tau 1980. Ko tenei hue onge, me tona kounga ngawari me te tino ataahua, kua kaha te whai i nga kaiwhaiwhai motuka, tae atu ki a Justin (@33BossHog) nona nga motuka e toru kua peitahia e te Moonstone me te kaha whakatairanga i te tae. Ahakoa te iti o te waatea, kua waiho e Moonstone te ahua mau tonu ki te hunga kua pa ki a ia ano.

Ahakoa e aro nui ana etahi kaingākau waka ki runga i te mahi, i nga mahi rerehua ranei, ko etahi ka aro ki te pupuri i te hiranga o mua o nga tae peita ahurei. Ko te whakatau a Justin ki te kaha ki te taraiwa me te whakaatu i ana motuka Moonstone utu nui ka taea e etahi atu te kite i te ataahua o te tae. Mo te hunga waimarie ki te kite i nga mahi a Moonstone, ka mau tonu te mahara.

I roto i te maioha o te motuka, kaua e whakahawea ki te paanga kare-a-roto o te tae peita o te motuka hakinakina tawhito. Pērā i te kaha o te waiata whakahihiri, i te tirohanga whakamīharo ranei i roto i te kiriata, ko te tae peita onge te kaha ki te waiho i te ahua mau tonu. Ko te Moonstone, me tona huatau iti, e whakatauira ana i tenei kaupapa. Ehara i te mea ko te tae tino maia rawa atu ranei, engari ka mau tonu tona ataahua ki roto i te hinengaro, ka waiho hei huānga e kore e warewaretia o te wheako waka hakinakina waina.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: "Ko te Whakaaro Hou a Porsche Ko te Sexy Electric EV HyperCar o a maatau moemoea" (OffEnglish)

– Kōtaha a Justin: @33BossHog i runga i Instagram