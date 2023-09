Ko te ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure: Precision Meets Portability

Ko te ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure kei te kawe mai i te ahua o muri mai ki te ao inenga. Na tana hoahoa tika me te kawe, me te whakamohoatanga huatau, kei te huri tenei taputapu i te ahua o taatau ine.

He mihi ki tana hangarau tino pai, ko te ROLLOVA V2.0 te whakarite i nga inenga tika, ka whakakore i nga ra o nga raina kopikopiko me te whakaaro. Ko te mahi whakatiki mohio ka taea e koe te ine noa i nga kokonga tino uaua me te ngawari, kaore he kokonga e rurihia.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino nui o tenei ine ine matihiko ko tona hototahitanga ki nga waahanga nui katoa o te roa. Ahakoa he pai ki a koe te ine, imperial, tetahi atu kupu ine ranei, kua kapi koe i te ROLLOVA V2.0. Kare ake te rangirua, te mokowhiti ranei ki nga tohu iti - ka whakaatu te whakaaturanga OLED i nga inenga marama me te ngawari ki te panui.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino pai o te ROLLOVA V2.0 ko tona kawe. Ma tana hoahoa kiato, ka taea e koe te paheke ki roto i to pute, pukoro, putea ranei, kia watea ai te mau i nga wa katoa e hiahia ana koe ki te ine i tetahi mea. Poroporoaki ki nga riipene riipene nui me te uaua.

Mena kua reri koe ki te mahi inenga kei te heke mai, kei te waatea te ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure mo te $88.99 noa. Kaua e ngaro i tenei waahi ki te whakapai ake i o taputapu ine me te wheako i te tika me te ngawari o tenei taputapu.

Kia mahara ka huri nga utu.

Nga wehewehe:

– ROLLOVA V2.0 Mamati Ripene Ripene Mamati: He taputapu tika me te kawe i whakamahia mo te ine i te roa e whakakahangia ana e te hangarau ultra-u, ka mau ki te whakaaturanga OLED.

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, he momo hangarau whakaatu e whakarato ana i nga whakaahua rereke teitei me te whakamahia i roto i nga taputapu hiko.

Rauemi:

