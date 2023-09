Ka hurahia e Huawei te Maataki Ataata Hou: Huawei Watch GT 4

Kua whakaritea a Huawei ki te whakauru i tetahi taapiri hou ki tana kohinga smartwatch me te whakarewatanga o te Huawei Watch GT 4. Ahakoa kaore i te whakamanahia, ko nga korero patai e kii ana ka waatea te mataaratanga ki nga rahi e rua: 41mm me 46mm.

Ko nga whakaahua patai e tohu ana ko te tauira 41mm ka whakaatu he bezel maamaa, ko te tauira 46mm ka haere mai me te bezel taima. E whakapaetia ana tera pea he hoahoa mataaratanga tuatoru. He topenga teaser i whakairia ki runga i nga paapori paapori e whakaatu ana i te ahua o te ataahua me te huatau ka tukuna e te mataaratanga e haere ake nei.

Ko tetahi ahuatanga e wehewehe ana i te maataki ngaro mai i nga whakaahua patai o te Huawei Watch GT 4 (46mm) he tapatoru tino rongonui me te kuti koura. Ka taea e tenei te kii he ahua rereke, he tauira hou ranei, he putanga pro pea.

Ko nga whakaahua ora o te Huawei Watch GT 4 (46mm) kua pahekehia e whakaatu ana ka taea te whakarite i te maataki me nga momo here ringa, ahakoa kaore e whakaatuhia te hoahoa bezel tuatoru.

Ka whakatauritea ki etahi atu maataki atamai Huawei penei i te Huawei Watch 4 me te 4 Pro, he iti ake nga ahuatanga o te raupapa GT i te wa e whakahaere ana etahi putanga o HarmonyOS. Heoi, he nui ake te utu o nga maataki GT, ko nga tauira 41mm me te 46mm o te GT 4 e kiia ana ko te utu mo te 250 euros me te 400 euros, he rereke ki te utu utu 450/€700 o te Watch 4 me te 4 Pro. .

Mo te oranga o te pākahiko, ko nga raraunga patai e kii ana ka roa ake te oranga o nga tauira GT 4 ki te rua wiki. I tua atu, kua whakaritea ki te tautoko i te utu ahokore tere (10-18W) ka tae mai ki roto i nga momo momo taonga, tae atu ki te kowiri tira me te whitiki hiako me te pouaka whakarewa me te whitiki kirihou.

Ahakoa kei te tipu haere te wawata, ka oati te tuku maataki atamai hou a Huawei i te whānuitanga o nga whiringa mo nga kaihoko e rapu ana i te ahua me te mahi.

