Te kitenga ano o te keemu Arcade kua warewaretia a Nintendo, Sky Skipper

I nga ra o mua o nga keemu arcade a Nintendo, he maha nga whiu me nga hapa. Heoi, i te raumati o te tau 1981, ka tukuna e Nintendo te keemu ka huri i nga mea katoa - Donkey Kong. I hoahoatia e Shigeru Miyamoto, ko Donkey Kong tetahi o nga keemu arcade tino pai rawa atu o nga wa katoa me te whakauru i te ao ki a Mario. Engari i te taha o te angitu o Donkey Kong, i mahi a Miyamoto me te kaiwhakahaere a Genyo Takeda ki tetahi atu keemu arcade kua warewaretia - Sky Skipper.

I tukuna a Sky Skipper he iti noa nga nama i te tau 1981 mo te whakamatautau i nga waahi o Hapanihi, engari he ngoikore te whakautu. He iti noa nga kaapata i tukuna ki Nintendo o Amerika mo te whakamatautau me te ahua mahanahana kau. I whakaatuhia e te keemu he waka rererangi e kohi ana i nga kaari takaro anthropomorphic i te karo i nga gorillas nunui, penei i a Donkey Kong. He mea whakamīharo nga whakairoiro mo tona wa, engari he rangiraru te ahua o te keemu me te kore e tino whai kiko.

Na te kino o tana powhiri, kaore ano a Sky Skipper i tukuna mana, a, i tukuna ano nga papa taiawhio o nga rūnanga mo te keemu Popeye i te tau 1982. Ko te ahua o Sky Skipper kua murua mai i te ao tae noa ki te kaikohi a Alex Crowley i whakahihiri ki te keemu, ka anga ki te hura i ana mea ngaro. I kitea e ia he papa taiawhio (PCB) taketake a Sky Skipper kua hurihia hei whakahaere Popeye ka hokona mai. Ma te awhina o tana hoa a Mark Whiting, i taea e ratou te huri-whakamuri i te PCB me te rere ano a Sky Skipper.

Ka hangaia ano e Crowley te rūnanga Sky Skipper ma te whakamahi i tetahi miihini Popeye tawhito me te awhina a Olly Cotton, nana i hanga nga mahi toi rūnanga taketake i runga i te panui pango me te ma. I puta mai ano tetahi atu pakaruhanga i te kitenga o te kaikohi arcade a Whitney Roberts i noho a Sky Skipper ki roto i te tomokanga o te tari matua o Nintendo o Amerika. I taea e Roberts te whakaū i te pono o Sky Skipper me te tiri pikitia ki a Crowley.

Ko te kitenga ano o Sky Skipper he waahi nui mo te hunga kaingākau ki te keemu arcade. Ka taapiri atu ki te hitori o nga keemu arcade tuatahi a Nintendo, ka taea e nga kaitakaro te wheako i tetahi waahanga o te hitori petipeti i whakaarohia kua ngaro.

Nga wehewehe:

– Keemu Arcade: he keemu i runga i tetahi miihini nui e waatea ana ki te katoa ka kitea i roto i nga waahi whakangahau, wharekai, me etahi atu waahi whakangahau.

– PCB: Papa Porohita Taa, kei roto nga waahanga hiko hei whakahaere i tetahi keemu, rorohiko rorohiko ranei.

– Kaihanga Whakamuri: te tukanga o te wetewete i tetahi hua, punaha ranei hei whakatau i tana hoahoa, i ona whakaritenga ranei.

– Whakahoutia: ki te urutau, ki te whakamahi ano i tetahi mea mo tetahi kaupapa rereke.

