Ko Samsung Foundry's Tensor G3 Chip te whakauru i te FO-WLP Packaging mo te Whakapai ake

Whakarāpopototanga: Ko te korero a Samsung Foundry kei te whakauru i te kohinga FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ki roto i tana maramara Tensor G3, e tika ana kia pai ake te pai, whakapai ake i nga mahi whakairoiro, me te penapena hiko. Ko te FO-WLP kua whakamahia i mua e Qualcomm me MediaTek, engari he tohu tenei i te whakatinanatanga tuatahi a Samsung Foundry o te hangarau. Ko te maramara Tensor G3, i hangaia i runga i te Exynos 2400, ka whakaatu i te PTM 9-matua me te Arm Immortalis G715 GPU me te 10 cores, e whakanui ana i ona kaha ki te tukatuka me te whakairoiro. Ka tiimata te maramara ki nga taputapu Pixel 8 me Pixel 8 Pro a Google hei te Oketopa 4.

Ko te maramara Tensor G3, i hangaia e Samsung Foundry, kua whakaritea ki te huri i te hangarau maramara waea atamai me te whakauru o te kohinga FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Ko tenei tikanga putunga, i whakauruhia e Qualcomm me MediaTek, ka whakanui ake i te pai, te mahi whakairoiro, me te penapena hiko. Na tenei nekehanga, e whai ana a Samsung Foundry ki te whakapakari ake i tana tuunga ki te maakete maramara atamai.

Ko te maramara Tensor G3, i runga i te Exynos 2400, ka kaha nga taputapu Pixel 8 me te Pixel 8 Pro e heke mai ana mai i a Google. Kei te whakanui i te whirihoranga CPU 9-matua, tae atu ki tetahi Cortex-X3 matua matua, wha Cortex-A715 matua, me wha Cortex-A510 cores. Ko tenei tatūnga PTM ka oati kia pai ake te mana tukatuka me te pai, kia pai ai nga kaiwhakamahi ki te pai ki te mahi maha me te tere o te tono tono.

Mo te kaha o nga whakairoiro, ka whakamahia e te maramara Tensor G3 te Arm Immortalis G715 GPU, he 10 nga waahanga. He tohu tenei mo te whakamohoatanga mai i te 7-matua G710 o mua, e taea ai e nga kaiwhakamahi te wheako ake i nga mahi petipeti rumaki me nga mahi kauwhata i roto i a raatau waea atamai Pixel 8.

Ma te whakauru i te hangarau whakangao FO-WLP, ko te maramara Tensor G3 mai i Samsung Foundry e whai ana ki te whakaiti i te whakaputanga wera me te whakanui i te kaha o te hiko. Ma tenei ka pai ake te rere o nga taputapu ka roa ake i waenga i nga utu, me te arotau i te wheako kaiwhakamahi katoa.

Puna: Revegnus (@Tech_Reve)