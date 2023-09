EA Panuitia te Kaupapa Rene: Ko te Keemu a muri-Gen Sims Ka waatea noa ki te tango

By

Kua whakaatuhia e EA nga korero hou mo tana keemu Sims a muri ake nei, ka kiia ko Project Rene. I roto i te panui rangitaki i te wa o te whakaaturanga Behind The Sims, i kii te kamupene ka waatea te keemu hei tango koreutu. Ko tenei nekehanga e whai ana i te angitu o The Sims 4 e haere noa ana ki te takaro i tera tau.

Ko te whiringa tango kore utu mo Project Rene ko te tikanga ka uru atu nga kaitakaro ki te takaro, ki te tuhura i te keemu me te kore ohaurunga, hoko keemu matua, miihini hiko ranei. Ko te hiahia a EA kia ngawari ki nga kaitakaro ki te tono, ki te hono atu ranei ki o hoa me te wheako i nga ahuatanga hou, nga korero, me nga wero.

Heoi, i whakamarama a EA ko te keemu ka mau tonu nga ihirangi me nga putea ka taea te hoko, he rite ki te The Sims 4. Engari ko te hanganga utu me te pehea e hokona ai enei taonga ka rereke pea i te keemu o naianei. I hoatu e EA tetahi tauira mo te taapiri i te huarere taketake hei waahanga kore utu mo te katoa, engari ka aro pea nga kete kei te heke mai ki nga kaupapa motuhake penei i nga hakinakina hotoke, whakataetae ranei.

Ko te tukunga o Project Rene ehara i te mea ko te mutunga o te tautoko mo The Sims 4. Kei te whakaaro a EA ki te whakarato tonu i nga whakahoutanga me nga kaupapa hou mo te hapori Sims 4 i nga wa kei te heke mai.

Ahakoa karekau he ra whakarewanga motuhake i panuitia, kei te mahi a EA ki te mahi kia marama ake te whakawhanaketanga mo Project Rene. I whakaatuhia e te kamupene i mua ka tukuna e te keemu nga wheako takitahi me nga wheako maha, me etahi atu korero mo te huinga huinga huinga ka whakaatuhia i muri mai o te tau.

Puna: [The Verge](puna)