Takahanga iPhone a-tau a Apple: He aha te tumanako

Ko te huihuinga iPhone-a-tau a Apple e tino tumanakohia ana ka timata i tenei ra, ka whakaatu i nga ahunga whakamua hou i roto i a raatau waea atamai. Ahakoa ko te hunga kaore e aro ki nga whakaaturanga a te kamupene, taputapu ranei ka hiahia ki te momotu i tenei ahiahi, kei te tatari nga kaiwhaiwhai hangarau huri noa i te ao ki nga tauira iPhone hou.

Ko tetahi o nga huringa korero nui i roto i nga tauira iPhone 15 e haere ake nei ko te neke mai i te "notch" rongonui ki te tapahi Dynamic Island, i whakauruhia ki te iPhone 14 Pro me te Pro Max. E kiia ana ko nga tauira katoa, engari mo te momo SE hou ka taea, ka mau i tenei waahanga hoahoa hou.

Ko tetahi atu whakahoutanga ko te huri ki nga papa titanium mo te iPhone 15 Pro me te Pro Max, hei whakakapi i nga papa kowiri tira o naianei. Ma tenei huringa ka kaha ake, ka mama ake, ka nui ake te utu o te taputapu pro. I tua atu, ko te tauira Pro Max ka whakaatu i te arotahi periscope hou, ma te whakamahi i te prism ki te kopa rama me te whakaahei i te topa whatu o te 5x ki te 6x me te kore e piki ake te nuinga o te waea.

I roto i te nekehanga ki te whai i nga ture a te Kotahitanga o Europi mo nga tauranga utu whakakotahi, ka whakakorehia e Apple te tauranga Uira me te tango i te paerewa USB-C me te iPhone 15. Ko tenei huringa kua roa e tatarihia ana ka ngawari ake te honohono me nga whiringa utu mo nga kaiwhakamahi. He whakapae ano mo te whakaurunga o nga keehi AirPod hoa-USB-C me etahi AirPods hou.

I tua atu i te rarangi iPhone, ko nga whakahoutanga iti mo te Apple Watch Series 9 me te Apple Watch Ultra e tumanakohia ana. Ko te neke ki te maramara S9 ka tohu i te whakamohoatanga tuuturu tuatahi o te hua mai i te tau 2020. I tua atu, ko te whakahoutanga raupaparorohiko watchOS 10 kei te heke mai ka puta he huringa nui ki te whakamahi i te Apple Watch.

I roto i te katoa, ko te huihuinga iPhone a-tau a Apple e kii ana i te momo whakaihiihi o nga taputapu hou me nga whakahou rorohiko. Kia mataara mo etahi atu korero i a matou e hipoki ana i te huihuinga me te tuku korero hou.

