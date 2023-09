Ko te Logitech te whakauru i te Tukutuku Whakaata mo nga Hui Mamao Whakarei ake me te Reretere Ora

Kua hurahia e Logitech tana mahi hou, te Logitech Reach, he kamera whakaata i hangaia hei whakapai ake i nga huihuinga mamao, te whakaakoranga ipurangi, me nga wheako roma ora. Kei te whakamahere te kamupene ki te whakaemi i te kamera ma te Indiegogo Enterprise kia pai ai te hoahoa me te whakatau i te utu.

Ahakoa ehara i te mea hou te webcam, na te mea i ahu mai i runga i te Logitech Streamcam, ko te taapiri o te ringaringa toi ka pai ake te mahi. Ko tenei kamera 1080p, 60fps ka taea te whakakapi ki tetahi atu Streamcam mena ka hiahiatia, me te whakarite kia kore nga kaiwhakamahi e hoko i tetahi taputapu hou mena ka pakaru.

I whakahaere a Logitech i nga rangahau maakete ka kitea ko te nuinga o nga kaiwhakautu he pai ake ki te otinga katoa-i-kotahi, kaua ki te maunga noa. Na reira, i whakatau te kamupene ki te tuku i te Reach hei kete katoa. I muri i te mutunga o te kaupapa Indiegogo me te kohi raraunga rawaka, ka timata a Logitech ki te hoko i te Reach, me nga whiringa mo te turanga kore utu, he rawhi tepu ranei.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o te Reach ko tona kaha panning maeneene, e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakaatu ngawari i nga taonga ki runga i o raatau teepu ma te panui maeneene ki runga i a raatau. Ko te Kaiarahi Hua Logitech a Gaurav Bradoo i tohu he mowhiti i hangaia motuhake ki runga i te maunga o te kamera kia noho tika te ahua i te wa e pa ana. Ko te pumau me te ngawari o nga nekehanga ka whakatika i nga herenga o nga kohinga kamera whakaata o naianei.

Ahakoa he ahua tomuri te wa o te tukunga o te Reach, i te whakaaro ki te neke atu i nga mahi mamao i roto i te maha o nga kamupene, he nui tonu nga painga mo te hunga e mahi tonu ana ki te mahi mamao, mo nga kaikiriata me nga vlogger e rapu ana i nga kaupapa hihiri ake. Ma te whai kiko, ka whai te Reach ki te whakarei ake i te wheako tauwhitiwhiti o nga hui ipurangi me nga rerenga ora.

