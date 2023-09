Nga waahanga hou o te iPhone 15 Pro me te iPhone 15 Pro Max a Apple

By

Kua whakaritea a Apple ki te tuku i ana waea atamai hou, te iPhone 15 Pro me te iPhone 15 Pro Max, a ka haere mai ratou me etahi ahuatanga hou whakaongaonga. Ko tetahi o nga huringa tino rongonui ko te whakaurunga o te paatene Mahi hou, ka whakakapi i te whakahuri Ring/Silent tuku iho kua noho hei matua mo te iPhone mai i tona timatanga.

Ko te paatene Mahi, he rite ki te mea i kitea i runga i te Apple Watch Ultra, he patene pana miihini ka hoatu ki nga kaiwhakamahi te kaha ki te whakaahei a-ringa i nga mahi whakarite. I runga i te waehere i kitea i roto i te iOS 17 beta, ko te tumanako ka taea e te paatene Mahi te mahi i nga mahi maha ka taea te whakarite i nga tautuhinga:

Te Urunga: Ka taea e nga kaiwhakamahi te uru ki nga momo tautuhinga urunga penei i te VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, me etahi atu.

Pokatata: Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga pokatata i hangaia i roto i te taupānga Pokatata, penei i te tuku karere, te purei rārangipāpāho, te whakahaere i nga taputapu kaainga atamai.

Aratau Wahangu: Pērā i te Whakawhiti Wahangu/Wahangu, ka taea e te paatene Mahi te huri i te aratau wahangu ki runga, whakaweto ranei, ki te wahangu, ki te wetewete ranei i te tangi me nga matohi.

Kāmera: Ka whakarewahia te taupānga Kāmera me te tuku i nga kaiwhakamahi ki te tango whakaahua, ataata ranei ma te pehi kotahi o te paatene Mahi.

Maama: Ka whakakahia, ka whakaweto ranei i te rama rama kei muri o te taputapu.

Arotahi: Whakahohe, whakawetohia ranei te aratau Arotahi.

Whakanuia: Whakahohehia te taupānga Whakanuia, ka huri te kamera o te iPhone hei taputapu topa mo nga tuhinga iti, taonga ranei.

Whakamaori: Ka whakarewa i te taupānga Whakamaori me te whakaahei i nga kaiwhakamahi ki te timata i nga korerorero, i nga whakamaoritanga ranei ma te pehi kotahi o te paatene Mahi.

Memos Reo: Ka timata, ka mutu ranei te tuhi i nga reta reo me te taupānga Reo Memos.

Ko enei ahuatanga hou ka waiho te paatene Mahi tetahi o nga mea tino rerekee o te iPhone 15 Pro me te iPhone 15 Pro Max.

Hei taapiri atu ki te paatene Mahi, ko te iPhone 15 Pro e kii ana kei te whakaatu he papa waenga i hangaia mai i te Grade 5 titanium, ka puta he taputapu tino maamaa. E kiia ana ka eke ki te 10 paiheneti te mama ake i to mua, te iPhone 14 Pro.

Ko te hura a Apple mo te raupapa iPhone 15 kei te haere tata, me etahi atu panui hua pea. Kia mau ki nga korero hou me nga korero mo nga mahi hou a Apple.

Puna: MacRumors