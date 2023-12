Ko nga Tangata kei te Tata ki te Tirohanga Ora i Tawahi o Te Ao, Matapae a Dava Newman

Te tohu a Dava Newman, te tohunga pūtaiao me te ahorangi o te aorangi, i roto i nga tekau tau e whai ake nei, ka kitea e te tangata nga tohu o te ao o mua, o naianei ranei i etahi atu waahi o te ao. Ko Newman, te kaiwhakahaere o te Media Lab i te Whare Takiura o Massachusetts, i puta tenei matapae whakahirahira i te wa o te kauhau tata nei i te DeBartolo Center mo nga Toi Whakaari. E whakapono ana ia kei te piki haere nga taunakitanga e tautoko ana i te oranga o waho, a kei te tata tonu nga kitenga nui.

Ka whakanui a Newman i te hiahia mo nga takoha mai i nga marautanga katoa ki te whakarite mo nga haerenga i waenga i te ao me te whakaoti rapanga o te ao. Ki tana titiro, he tangata whenua katoa tatou me nga kairangirangi i runga i te "Aorangi mokowhiti." Ko te rangahau a Newman i roto i te miihini koiora aerospace e aro ana ki nga mahi a te tangata i roto i nga momo taiao taikaha, tae atu ki te whanaketanga o nga kakahu mokowhiti matatau, nga punaha tautoko ora, me nga mahi a te hunga hikoi.

Mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti, e matapae ana a Newman ka noho te tangata ki waenga aorangi, me te whakaaro ki te hoki ki te marama ka tae ki Mars. E whakapono ana ia he nui te uara o te aoiao a Mars, ina koa ki te rapu tohu o te ao o mua. Ahakoa kei roto pea i nga kitenga tuatahi nga momo ora tawhito, ka whakaatu a Mars i nga tikanga matū me te taiao hei tautoko i te oranga o te ao.

Ka whakanui ano a Newman i te pikinga ake o nga hononga a-iwi-takitahi i roto i te torotoro mokowhiti, me te kii i te Axiom Mission 2 hei tauira nui. Ko enei mahi tahi e tuku ana i nga mahi whakararuraru, kia tere te ahunga whakamua me te utu iti. I tua atu, kei te mahi a Newman ki tetahi hoahoa mokowhiti "rua-kiri" mokowhiti, he maamaa, he maamaa e whai ana ki te whakamana i nga kairangi rererangi me te whakarei ake i o raatau mahi.

Heoi, ehara i te torotoro mokowhiti noa e pa ana ki a Newman. He rite tonu tana kaingākau ki te whakatika i nga take ohorere o te Ao, penei i te huringa o te rangi. E whakaatu ana a Newman i te mahi a nga haurehu kati kōtuhi e mau ana ki te whakatere i te huringa o te rangi, ka nui ake nga aitua taiao. Heoi ano, kei te noho pai tonu ia, me te kii kei roto i a tatou te mana takitahi, hapori, me nga kaihanga kaupapa here ki te whakarereke i o tatou whanonga me te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi.

I roto i te manawa whakaihiihi, ka whakapuaki a Newman i tana kitenga mo Sister Mary Aquinas Kinskey, he tauira o te Whare Wananga o Notre Dame i noho hei kaiurungi i te tau 1943 me te whakanui motuhake mai i te U.S. Air Force Association. Ma te whakaaro ki nga uaratanga a Notre Dame me ona ake wheako ako, ka kitea e Newman te hiringa i roto i nga mahi a Sister Aquinas.

Ko nga matapae me nga mohiotanga a Dava Newman e whakaatu ana i te tirohanga mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti me te hiranga o te mahi tahi-a-waahi. Ko tana whakapono ki te kitenga o te oranga o waho me tana whakapau kaha ki te whakatutuki i nga wero o te ao e tohu ana i te hiahia mo te mahi auaha tonu, te manawanui, me te mahi tahi ki te ao marama.