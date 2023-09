Ka Whakatakihia e te uri tuatahi te toa hou, a Sharen Julicia: He Kaikohuru Mate Hawhe-Wahine Hawhe-Miihini

Ko te kaikopere kaipahua e haere ake nei a Nexon, Ko te uri Tuatahi, he nui te whakahihiri i waenga i nga kaitakaro. I whakakahangia e Unreal Engine 5, kua whakaritea tenei keemu-a-whakapapa mo te PC, PS5, me te Xbox Series X|S. I tata nei, i huraina he toa hou ko Sharen Julicia, e whakaatu ana i ona kaha whakamate i roto i te whakaari whakaari whakaari.

Ko Sharen Julicia, he haurua wahine whakahihiri, haurua-miihini, e kawe mai ana i tetahi momo taakaro ahurei ki te uri tuatahi. Ko tana matatau kei roto i te whawhai i te waahi tata, na te mea he pai rawa atu ia mo nga kaitakaro e pai ana ki nga tikanga riri. Ka whakamahi a Sharen i te whakamarumaru mo nga huarahi puku me te hokinga tere, ka taea e ia te whakatata atu ki ona hoariri kaore i kitea.

Ko tetahi o nga pukenga wahangu a Sharen, ko Assassinator, ka taea e ia te whakaeke i nga kino kino ki nga hoariri kaore i te aro ki a ia. Ko tenei kaha ka whakanui ake i tana paanga whakamate ki te papa pakanga. I tua atu, he maha nga pukenga kaha a Sharen e whakarei ake ana i tona kaha kino. Ka tukuna e tana Kurupae Cutoff he whakaeke kurupae hiko kaore i te kino noa engari ka pa ano hoki he paanga Hiko ki ona whaainga.

Ko tetahi atu pukenga kaha kei a ia ko Active Camouflage, e huna ana i tona aroaro kia tukuna ra ano he whakaeke. Ma tenei tikanga ka puta te aratau Ambush ina mutu ana te whakamarumaru, ka nui ake te kino o tana whiunga e whai ake nei. I tua atu, ka taea e Sharen te tuku Shock Nuts, nga pupuhi e whakapouri ana i ona hoa riri, me te Flash Daggers, e tuku ana i te maha o nga kaupapa ki nga hoariri i roto i tana awhe whainga. Ko enei whiu ka pa ki te kino pahū me te whakaawe i te paanga Hiko.

Ka oati te uri tuatahi ki te whakaputa i nga mahi whakahihiri me nga pakanga kaha, a ka taapirihia e Sharen Julicia tetahi atu waahanga whakahihiri ki te keemu. Ka taea e nga kaitakaro te whakaaro he wheako mahi ki tenei haurua wahine whakamate, haurua miihini. Kia mau tonu mo nga rekoata whakaari hou motuhake, i te mea ka whakaatu a IGN i etahi atu korero mo te uri tuatahi.

Nga wehewehe:

- Kaipupuri Looter: He momo keemu ataata e whakakotahi ana i nga waahanga o te pahua me te pupuhi, ka kohia e nga kaitakaro nga patu, nga kariri me nga taputapu i te wa e uru ana ki te whawhai.

– Unreal Engine 5: He miihini whanaketanga keemu hou i hangaia e Epic Games.

– Te whakangao hiko: He miihini takaro e pa ana ki te kino, ki te paanga mana ranei ki runga i nga whaainga kua pa ki te whakaeke hiko.

Rauemi:

– Ryan McCaffrey, te ētita whakahaere a IGN mo nga arokite me te kaihautu o te whakaaturanga Xbox me te whakaaturanga uiui.