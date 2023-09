Barbie: Ko nga Taonga Whitiāhua Kaore e Taea e Koe te Atete

He tino angitū te kiriata Barbie a Greta Gerwig, i whakapoapoa i te hunga whakarongo o nga reanga katoa me tana tirotiro i te ahua wahine me nga taumahatanga o te tino. Mena he pai koe ki te kiriata, ka koa koe ki te mohio kei te waatea nga momo taonga mo te kaupapa Barbie hei hoko. Mai i nga riipene oro me nga kakahu ki nga tare kohi me nga taputapu petipeti, he mea mo te katoa.

Ka taea e koe te hoko i tetahi kape mamati o te kiriata ka ota mua ranei i te kōpae tinana. Ko te utu mo te reti i te kiriata $24.99, i te hokonga he $29.99 te utu. Kia mahara ko te kiriata he Whitiata Ki nga waahi katoa e tika ana, ka taea e koe te maataki i runga i tetahi papaaho whai waahi.

Mena kei te hiahia koe ki te taapiri atu ki to kohinga Barbie, ka taea e koe te ota mua i te kiriata Barbie ki te 4K UHD Blu-ray. Kare ano kia whakatauhia te ra tukunga, engari ko te nuinga o nga wa ka waatea mai nga kiriata ahua tinana i roto i etahi wiki o te putanga mamati.

Ka koa nga kaiwhaiwhai o te ahua o Ryan Gosling, a Ken, i te putanga o te Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Ko tenei tamare, e mau ana i tana koti taniko pango me te koti huruhuru, ka riro maau mo te $75. Ka tae mai i roto i te kohinga kiriata Barbie kohi. Ko te ra tuku mo tenei mea kua whakaritea mo Hanuere 31, 2024.

Ko te pukaemi a Barbie, e whakaatu ana i nga riipene mai i a Ryan Gosling, Lizzo, me etahi atu, e waatea ana i runga vinyl. Ka taea e koe te whiriwhiri i waenga i te vinyl mawhero, i te Amazon Exclusive miraka maramara vinyl, kei te hokona enei e rua.

Mo te hunga kaingākau ki te petipeti, kei reira nga kaiwhakahaere kaupapa-Barbie e waatea ana. Ka taea e koe te kowhiri mo tetahi kaiwhakahaere Xbox Deep Pink, he kaiwhakahaere Nova Pink PS5 ranei hei taapiri i te pa o te makutu Barbie ki to tatūnga petipeti.

Mena kei te pirangi koe ki te whakaatu i to Ken-ergy, ka taea e koe te ota mua i te hoodie 'I Am Kenough' mai i Mattel. He mea hanga mai i nga mea aahua, e utu ana tenei hoodie mo te $60 ka tukuna i mua atu ranei i te Oketopa 10. Ka tukuna ano e Mattel etahi atu taonga kakahu 'I Am Kenough', tae atu ki nga potae me nga hoodie.

Mo te hunga e titiro ana ki te whakapaipai i to ratau waahi noho, kei a Mattel te whānuitanga o nga momo taane kowaiwai kaupapa-kiriata a Barbie e waatea ana. Ko enei tuhinga, he $40 te utu mo ia mea, ka taea e koe te whakaatu i to aroha ki a Barbie.

Na te maha o nga whiringa hei whiriwhiri, ka taea e nga kaiwhaiwhai Barbie te ruku i a ratau ki te ao o te kiriata. Ahakoa na roto i te kohikohi, te ahua, te whakapaipai ranei, karekau he maha o nga huarahi ki te whakanui i a Barbie: The Movie.

Puna: IGN – Hannah Hoolihan (kaituhi koreutu)