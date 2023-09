Te Tiaki i To Tuakiri Tuihono: He Aratohu mo te Matatapu me te Haumarutanga

I te ao matihiko o enei ra, he mea nui kia mohio koe ki nga korero e waatea ana mo koe, mo to tamaiti ranei i runga ipurangi. Ka taea e te patai rapu miihini ngawari te whakaatu i nga korero whaiaro me nga kaute tawhito kua warewarehia e koe. Hei tiaki i to noho muna, koinei etahi huarahi ka taea e koe.

Tuatahi, aromatawaihia te kino. Whakamahia nga taputapu penei i te "Kua Whakapaihia ahau?" ki te tirotiro mehemea kua kitea o korero whaiaro i roto i nga pakaru raraunga. Mena kei a koe, whakarereke tonu i o kupuhipa. Tautuhi ano i o tohu whakaurunga ki tetahi paetukutuku i whakamahia e koe te kupuhipa kua taupatupatuhia. Ka aukati tenei i te urunga kore mana ki o putea me te awhina i te tiaki i nga korero tairongo, penei i to putea putea.

Whakaarohia te whakamahi i nga aratau tirotiro tūmataiti, i nga kaitirotiro e arotahi ana ki te tūmataiti. Ahakoa ka taea e te tirotiro tūmataiti te ūkui i to hitori mai i tetahi taputapu, kaore e huna i o mahi ipurangi mai i nga paetukutuku, kaiwhakarato ratonga ipurangi, me nga mana whakahaere. Ko nga kaitirotiro e aro nui ana ki te matatapu penei i a DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, Tor ranei he whakamarumaru taapiri ma te whakaiti i te aroturuki me te rokiroki raraunga.

I tua atu, tirohia o taupānga. He maha nga taupānga me nga toronga tirotiro ka kohikohi me te hoko i o raraunga ki nga kaiwhakatairanga, ki nga roopu tuatoru ranei. Te arotake i nga whakaaetanga ka tukuna ki ia taupānga i runga i to waea ka whakakorehia nga urunga nui. Kia mahara ki te aroturuki papamuri me nga tohutoro ki te hunga tuatoru, ka tohu pea i nga kaihokohoko raraunga. Waihoki, tango i nga taupānga kaore i whakamahia, i nga toronga tirotiro ranei hei whakaiti i te whakaaturanga.

Whakaarohia te whakamahi i tetahi wahitau imeera mura mo nga taunekeneke ipurangi, penei i te haina mo nga kaute paapori pāpori, hokohoko tuihono ranei. Ko te whakarite i tetahi wahitau imeera motuhake mo enei taunekeneke ka awhina i te aukati i te mokowhiti me te whakaiti i te tupono ka herea nga korero whaiaro ki to putea imeera matua.

Ma te whai i enei mahi, ka taea e koe te tiaki pai ake i to tuakiri ipurangi me te pupuri i to noho muna i roto i te ao matihiko.

Rauemi:

– “Rapu i a koe ano” tuhinga

– “Kua Whakapaetia ahau?” pātengi raraunga