Te 2023 Porsche 911 Carrera T: He Moemoea a te Purist

Ko te 2023 Porsche 911 Carrera T he mea whakamīharo i te hunga kaingākau waka me ona tahuhu kanapa, te urungi tika, me te kore o te pupuhi. Ko tenei tauira, e waatea ana i roto i te tae tino ataahua o te Gulf Blue, he moemoea a te purist i te mea e whakakotahi ana i nga ahuatanga o te mahi me nga waahanga whakaora taumaha.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te Carrera T ko tana punaha whakatārewatanga kaha PASM kua whakahiato, e whakarato ana i te wheako taraiwa hihiri. I tua atu, ko te torque-vectoring iti-slip rear differential and the active sport exhaust system he paerewa, hei whakanui ake i te kaha o te waka.

I roto i te whare, ka tukuna e te Carrera T he hoahoa kore-kore, ahakoa na nga mahi whakaheke taumaha kua paku te ngangau o roto. Hei waahanga o nga mahi whakaora taumaha, kua whakakorehia te nohoanga o muri, engari ka taea te whakahoki mai mo te kore utu mo te hunga e hiahia ana ki te noho taapiri.

Ko te Carrera T ka tae mai me te pouaka miihini a-ringa e whitu-tere hei paerewa, engari ko te tuku aunoa PDK waru-tere e waatea ana hei whiringa. Ma enei whiringa hiko, ka tukuna e te Carrera T nga mahi whakamiharo, me te 0-60 mph te tere tere o te 4.3 hēkona me te pouaka miihini a-ringa me te 3.8 hēkona me te PDK.

Ahakoa te kaha o te mahi, i hangaia te Carrera T hei motika hakinakina ia ra. Ka tukuna he wheako taraiwa pai ake me te whai kiko ki etahi atu momo rereke o te 911. Ko te tikanga ka pai ake nga rangatira ki a ratou Carrera T i nga wa katoa, kaua ki te pupuri i te rongoa i roto i te karati.

Hei whakamutunga, ko te 2023 Porsche 911 Carrera T he tauira motuhake e aro ana ki te hunga purepure e rapu tika ana, mahi, me te wheako taraiwa wairua. Na ona ahuatanga whakamiharo me te hoahoa whakamiharo, ka tino huri te Carrera T ki runga i te huarahi me te ara.

Rauemi:

– Porsche Cars North America, Inc.