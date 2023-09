Ka timata te tau hangarau me te hui a Apple me te hui Dreamforce

Ko te wiki tuarua o Mahuru e tohu ana i te timatanga o te tau hangarau hou, me nga huihuinga nui penei i te huihuinga iPhone a Apple me te huihuinga Dreamforce a Salesforce e whakatakoto ana i te reo mo te umanga. Ko enei huihuinga hoki e tohu ana i te tiimatanga o te wa huihuinga hangarau, me nga whakaaturanga kua raupapa mo Meta Platforms, Microsoft, me Oracle.

Ko tetahi huihuinga e tino tumanakohia ana ko te tuku tuatahi mo te iwi Arm Holdings, e kiia ana ka wariuhia te kaihoahoa maramara ki te $50 piriona ki te $54.5 piriona. Ko tenei IPO, me te tuku a te iwi whanui mo te tiimata tuku Instacart, ka taea te whakaora i te maakete IPO hangarau e moe ana. He nui nga waahi i tenei tau, i te mea ko nga pakanga ture, nga tikanga macroeconomic, te pakanga hokohoko me Haina, me nga wero ture i ara ake nga awangawanga.

Ko nga huihuinga o te wiki e whakaatu ana i nga whai waahi me nga take o te umanga hangarau. Ko te IPO a Arm e whakaatu ana i te kaha o te hangarau me te AI, ko te keehi a Google-DoJ e ara ake ana i nga awangawanga mo te mana o etahi kamupene. E tohe ana te Tari Ture na Google i whakamahi kino nga whakaaetanga me nga kaihanga waea me nga kaitirotiro ipurangi ki te whakapohehe i te maakete miihini rapu.

I tenei wa, kei te hui tahi te roopu Senate ki te korero mo te whakamahinga o te AI, a kei te hangaia he ture takirua hei whakahaere i te AI. Ahakoa nga tangata roroa hangarau penei i a Apple me Salesforce kaore i te aukati i nga wero, me te raru a Apple i nga moni whiwhi me nga take hoko me te whakaaro a Salesforce ki te nukuhia a Dreamforce na te awangawanga mo te whakamahi tarukino me te kore kainga i San Francisco.

Ko te tino awangawanga kei runga i te waahi hangarau ko AI. Ko te ahua kati o nga korerorero me te kaha ki te hopu ture a nga kaitakaro rangatira o te umanga ka puta nga patai mo te tika o nga ture. Heoi, ko te whai waahi o te Tari Ture ka nui ake te taumahatanga o te take.

I roto i te katoa, ko tenei wiki hangarau kua kikii i te tami e whakatakoto ana i te waahi mo te umanga hangarau hei te tau e haere ake nei, me te whakakotahitanga o nga whai waahi, nga wero, me nga awangawanga ture.

Rauemi:

- "Ka timata te Tau Hangarau me te Huihuinga a Apple me te Huihuinga Moemoea" (tuhinga puna)

– Apple Inc. (AAPL)

– Salesforce Inc. (CRM)

– Meta Platforms Inc. (META)

– Microsoft Corp. (MSFT)

– Oracle Corp. (ORCL)

– Arm Holdings Plc (na SoftBank Group Corp.) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

– Mozilla

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

– Kimberlee Josephson, ahorangi tuarua mo te whakahaere pakihi i Lebanon Valley College (Pa.)

Tuhipoka: Kaore nga URL e whakaratohia mo nga puna.