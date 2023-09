Whakaahua Mylio: Ko te Otinga ki te utaina Mamati

I roto i te ao matihiko o tenei ra, ka pupuhi tonu tatou i nga whakaahua, nga riipene ataata, me nga konae kua marara ki nga taputapu maha. Ka taea e tenei te arai i nga kare a-roto me te pouri i a tatou e tohe ana ki te rapu i nga panui motuhake, ki te whakahaere ranei i te nui o nga korero. Heoi, ka tukuna e Mylio Whakaahua he otinga matawhānui mo enei wero, na te mea he taputapu tino nui mo te tangata e pa ana ki te taumahatanga mamati.

Ko tetahi o nga ahuatanga matua o Mylio Whakaahua ko tana whare pukapuka ngawari me te whakakotahi. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te whakakotahi i o raatau oranga pāpāho ki tetahi waahi e waatea ana. Ahakoa kei te whakamahi koe i te rorohiko Windows, te iPhone, te papa Android, te Mac ranei, ka whakarite a Mylio Whakaahua kia pai te tukutahi o o panui ki nga taputapu katoa. Ka taea e koe te hono i nga kōpaki o naianei, te kawemai ranei i nga konae me nga kōpaki ki te hanga whare pukapuka matua.

Ko te rapu whakaahua motuhake, ataata ranei ka ngawari ake ma te tohu tohu a-AI a Mylio Photos. Ko tenei taurangi, he mea hanga mokemoke ki runga i nga taputapu a nga kaiwhakamahi, ka whakarite i nga korero i runga i nga ra, nga huihuinga, nga waahi, me nga taangata. Kei roto hoki nga tohu mo nga kanohi ka kitea i roto i nga pikitia, te tohu tuhinga, metadata, raraunga GPS, me nga mahi me nga taonga kua tautuhia e AI. Ma te kaha ki te tono QuickFilters ki nga rapunga, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaiti i nga hua me te tino tika.

Ko tetahi o nga tino painga o te whakamahi i nga Whakaahua Mylio ko te whakaiti i te whakawhirinaki ki te rokiroki kapua. Ahakoa e waatea ana te kapua, me hono tonu ki te ipurangi me te whakaara i nga awangawanga moata. Ko nga Whakaahua a Mylio e whakarato ana i te huarahi taurite ma te tuku i nga kaiwhakamahi ki te penapena i nga papapāho i te rohe i te wa e tuku ana i te whiringa ki te whakamahi i te rokiroki kapua ina hiahiatia.

Ko te whakauru korekore me nga tono whakatika rongonui penei i te Lightroom tetahi atu ahuatanga o Mylio Whakaahua. Ka taea e nga kaitango whakaahua te whakatika i nga konae me te penapena ki o raatau whare pukapuka Mylio Whakaahua, ma te whakamahi i nga metadata paerewa-ahumahi. Ko te tiritiri whakaahua ma te papatopenga o te ao he mea ngawari, kia ngawari te whakauru ki nga tuhinga, paetukutuku, me etahi atu.

Ko tetahi atu painga nui o Mylio Whakaahua ko te uru tuimotu mai i hea. Kaore i rite ki te nuinga o nga ratonga whakaahua, ka taea e Mylio Whakaahua nga kaiwhakamahi ki te uru, ki te whakatika, ki te whakahaere i o raatau konae me te kore e whakawhirinaki ki te hononga ipurangi. Ma tenei ka whakarite kia whai mana nga kaiwhakamahi ki o raatau pāpāho, ahakoa i te wa e haere ana.

Ko nga Whakaahua a Mylio e tuku ana i te otinga whakahaere rawa mamati katoa he kore utu hei whakamahi mo nga konae mutunga kore. Mo te hunga e rapu ana i etahi atu waahanga, kei roto i te mahere moni a Mylio Photos+ nga taapiri aunoa me etahi atu kaha whakarei.

Ko te katoa, ko Mylio Photos he taputapu kaha mo te whakahaere i te taumahatanga mamati i roto i te matawhānui me te ngawari. Ahakoa e hiahia ana koe ki te uru atu ki nga konae tuimotu, ki te whakatika i nga whakaahua me nga taputapu AI, ki te korero ranei i nga korero ataata whai kiko, ka whakaratohia e Mylio Photos nga taputapu e tika ana hei whakangawari me te whakarangatira i o wheako mamati.

Rauemi:

– Whakaahua Mylio (www.mylio.com)