Ko te Nintendo Whakawhiti 2 e kiia ana he pai ake te mahi me te whakaheke i nga waa uta

Kei te haere tonu nga korero mo te Nintendo Switch 2 e tino tumanakohia ana, me nga korero hou e puta ana mo ana mahi me ona ahuatanga. I kii nga puna pono he whakaaturanga huna a te papatohu i Gamescom i Akuhata, a inaianei ko te tuatoru o nga puna kua whakamanahia enei kereme me te taapiri i nga korero taapiri.

E ai ki nga purongo mai i Eurogamer me VGC, ko te Whakawhiti 2 e kii ana ki te whakahaere "Te Poutohu o Zelda: Manawa o te Mohoao" i runga ake i te reeti anga me te whakatau, he pai te tangi mo nga kaiwhaiwhai o te keemu rongonui. Ko Nate The Hate, he kaiwhakauru Nintendo pono i mua, kua tautokohia enei kereme me te whakaatu i etahi atu korero kua rongohia e ia mo te papatohu.

Ko tetahi whakapainga rongonui i whakahuahia e Nate The Hate ko te whakahekenga nui o nga wa uta. E kii ana ia ko nga taputapu hou e whakaaetia ana mo nga waa uta tata tonu mo nga keemu, ina koa ka peke ake i te tahua matua. He tino pai ake tenei ki te Whakawhiti taketake, he tata ki te 30 hēkona nga waa uta.

I runga i nga mahi, e kii ana a Nate The Hate ko te "Breath of the Wild" e rere ana i te 60 nga papa mo ia hekona i te whakataunga 4K i runga i te Whakawhiti 2. I korero ano ia ko te papatohu e whakaatu ana i nga kaha o te hihi hihi, he rite ki ta te PlayStation. 5 me te Xbox Series X/S ka taea. Heoi, e whakamarama ana ia ko te mana mata o te Whakawhiti 2 kei raro iho i te Xbox Series S.

Hei utu mo tenei, ka taea e te Whakawhiti 2 te whakamahi i nga hangarau hou e kiia nei ko DLSS (te ako hohonu tino tauira), ka taea te whakatauira 4K i runga i nga taputapu hiko iti. Ka taea e tenei te whakarato i te wheako tirohanga rite ki te 4K taketake i te wa e mau tonu ana te mahi.

Ahakoa he koretake tonu mo te hototahi whakamuri o te Whakawhiti 2 me nga ra whakakitenga/whakarewa mana, e kii ana a Nate The Hate ko te Nintendo Direct e whai ake nei ka paoho i roto i nga ra e toru, tera pea i te Mahuru 14. Rāpare.

Hei mutunga, ko nga ahuatanga korero o te Nintendo Whakawhiti 2 e tohu ana i te pai ake o te mahi, te whakaheke i nga wa kawenga, me te kaha o te whakamahi hangarau DLSS. Kei te pirangi nga kaiwhaiwhai i nga korero hou mai i Nintendo mo tenei papatohu e tino tumanakohia ana.

Rauemi:

– Eurogamer

– VGC