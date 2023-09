Ko nga M3 Macs a Apple kua roa ki te tau 2023, e ai ki nga Kaitirotiro

E ai ki a Ming-Chi Kuo kaitätari a Apple pono, ko te ngaru tuatahi o nga M3 Mac e tino tumanakohia ana e Apple kare e whakarewahia tae noa ki te 2023. Ko Kuo, he maha nga wa ka whiwhi korero mai i nga roopu whakangao a Apple, kaore i homai nga korero motuhake mo te whakaroa. Ko tenei nekehanga o te waa e whakaata ana i te tukunga a Apple i nga hoahoa MacBook Pro me te Mac mini e ahu mai ana i te M2, i whakaritea tuatahi mo te mutunga o te 2022 engari i whakarewahia i te marama o Hanuere 2023.

Ko Mark Gurman a Bloomberg, tetahi atu puna korero rongonui mo nga hua a Apple, i whakahou ano i ana matapae mo te panui o Oketopa Mac. Ahakoa e whakapono ana ia ka whai hua a Apple i muri mai i te marama o Hepetema, tae atu ki te whakahou iPad Air, e tumanako ana ia ka mahia enei tukunga ma roto i nga panui panui, kaua ki nga riipene panui kua tuhia.

He mea tika kia mahara ko te panui a Kuo e pa ana ki te raarangi MacBook engari ehara i etahi atu taputapu kei roto i te kōpaki a Apple. Ko te iMac tetahi o nga taputapu kua roa mo te whakahou, na te mea ko te tauira Mac anake kaore he rereke o te maramara M2. I tetahi atu taha, ko nga MacBooks-kore penei i te Mac mini, Mac Studio, me te Mac Pro kua whiwhi i nga whakahou hou me nga maramara M2.

Ko nga maramara M3 e tika ana kia hangaia ma te whakamahi i te tukanga 3 nm hou mai i Taiwan Semiconductor (TSMC). Ma tenei mahi ka taea e Apple te whakarei ake i nga mahi maramara me te kore e piki ake te kohi hiko. Ko te rarangi M3 e tika ana kia whakaatu etahi atu CPU me te GPU ka whakaritea ki nga putanga M2, me nga whakapainga hoahoanga i whakauruhia e Apple.

Ko te hunga e whakamahi ana i nga Intel Macs kei te puhoi, kei te hototahi ranei ki te macOS Sonoma ka taea te titiro whakamua ki te whakatipuranga M3 hei whakamohoatanga pai. Ko nga kaihopu tuatahi o nga M1 Macs tuatahi i te mutunga o te tau 2020 ka kitea pea te rarangi M3 e whakamatautau ana mo te whakahou.

Ahakoa kei te kore e tino mohio mena ka korero a Apple ki tana rarangi Mac i roto i tana huihuinga o Hepetema, ka tukuna e matou nga panui i te Mahuru 12 i te 1 pm Te Tai Rawhiti.

Rauemi:

– Ming-Chi Kuo

– Ko Mark Gurman a Bloomberg