Ko te Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set kei te Hokona

Ko te huinga Super Mario 64 Question Mark Block Lego he mihi nui ki te keemu ataata e arohaina ana. Me nga waahanga 2,064, ka taea e tenei huinga nga kaiwhaiwhai ki te hanga ano i nga taiao me nga tohu mai i Super Mario 64. Me te waahanga pai rawa atu? Kei te hokona i Amazon me Target mo te utu iti rawa atu.

Ko te nuinga o te utu mo te $199.99, ko te huinga Super Mario 64 Question Mark Block Lego kei te waatea inaianei mo te $159.99 noa. Ma tenei hekenga ka whai waahi nga kaiwhaiwhai ki te tango i tenei kohatu patai monolithic i te utu utu ake.

Ko te mea e wehewehe ana i tenei Lego ko ona ahuatanga tauwhitiwhiti. Ka tuwhera te Poraka Tohu Patai ki te whakaatu i nga tauira iti o nga mea rongonui mai i te Super Mario 64. Ko King Bob-omb, Big Mr. I, me etahi atu mea ngaro me nga hua o te Aranga kei roto katoa i tenei huinga.

I tua atu he diorama, ka taea hoki te whakakotahi i te huinga Question Mark Block Lego ki te punaha Lego Super Mario mo te purei taapiri. A, ki te titiro koe ki nga akoranga Lego Super Mario Starter e whakaatu ana a Mario me Luigi, koinei te wa ki te hoko. Ko enei huinga timatanga, ko te nuinga o te utu mo te $59.99, kei te heke iho ki te $47.99.

Kaua e ngaro i te whai waahi ki te tango i tenei huinga Lego whakamiharo me te tirotiro i te ao o Super Mario 64 i roto i te ahua hou. Tikina i a koe i tenei ra i te wa e waatea tonu ana i te utu whakaheke.

