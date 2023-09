Kei te whakanui a Steam i te 20 tau: Mai i te Taupatupatu ki te Rangatiratanga i roto i te Ahumahi petipeti

Kei te whakanui a Steam, te papa tohatoha mamati rongonui mo nga keemu ataata, i tana huritau 20. I whakarewahia i te Hepetema 12, 2003, i te tuatahi ka aro a Steam ki te whakamuri mai i nga kaakaro PC i kite he whakatuma ki nga kaitirotiro tūmau maha me nga kōpae tinana. Heoi, ko te tukunga a Valve i te Half-Life 2, e hiahia ana ki te takaro a Steam, he tino angitu, ka para te huarahi mo te mana o Steam i roto i te umanga.

Ahakoa te whakapae tuatahi, ka mohio nga kaiwhakaputa keemu ki te uara o Steam me tona turanga kaiwhakamahi nui. I tenei ra, ko nga kaiwhakaputa nui penei i a EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, tae atu ki a Blizzard kua awhi i a Steam hei turanga keemu PC de facto. Ahakoa Epic Games, me tana Toa Epic Games, i kaha ki te whakataetae me te kaha o Steam, ahakoa te tuku miriona taara ki nga keemu kore utu.

Ko te whainga nui a Valve me Steam ko te whakarato i tetahi papa mo tetahi kaiwhakawhanake keemu kia tae tika atu ki o raatau kaitakaro me te hanga i o raatau hunga whakarongo. I roto i nga tau, kua noho a Steam hei papaaahi mo te kitenga keemu indie, he waahi pai ki te hoko me te takaro keemu me nga hoko tonu me nga ahuatanga hou.

I te wa o te mate urutaru, ka piki te rongonui o Steam, me te 10 miriona nga kaitakaro i uru mai i te wa kotahi i te Hanuere. I tua atu, ko te panui a Valve mo te pukoro petipeti Steam Deck kua harikoa ki te papaaho me te whakapai ake i tana atanga kaiwhakamahi.

I te whakanui a Steam i tana huritau 20th, kua huri mai i te taputapu DRM tautohetohe ki te kainga petipeti e arohaina ana mo nga miriona kaitakaro PC. Ahakoa nga wero o mua, kua noho a Steam hei tohu mo te tipu o te whenua tohatoha mamati i roto i te umanga petipeti.

Puna: The Verge na Sean Hollister.