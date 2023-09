Tautoko Modding mo Starfield kia tae mai i te tau 2023, e kii ana a Todd Howard

Kua whakapumautia e te kaiwhakahaere o te keemu a Todd Howard ko nga taputapu modding mana mo Starfield, ko te RPG tuwhera-waahi tino angitu i whakawhanakehia e Bethesda Game Studios, ka waatea i te 2023. I roto i te uiuinga me te whakaputanga Japanese a Famitsu, i whakaatu a Howard i te hiranga o nga mods ki te whare studio. me te whakapumau i nga kaiwhaiwhai ka tino whakatinanahia te tautoko mod.

Kei a Bethesda Game Studios he hitori mo te whakauru i te tautoko modding mo ana keemu i muri i to raatau tukunga tuatahi. Hei tauira, i whiwhi a Fallout 4 i te tautoko mod mana i te tau i muri i tana whakarewatanga. I whakapumautia e Howard i roto i te Reddit AMA i te Whiringa-a-rangi 2021 ka whai a Starfield i tenei tauira, ka tutuki i te oati a te studio ki te whakarato tautoko mod mo te keemu.

Ko te hapori modding tetahi waahanga nui o nga keemu a Bethesda mo nga tau e rua kua hipa, a ka mihi a Howard mo o raatau takoha. Ko te tumanako ka kite ia i etahi atu modder e huri ana i o raatau hiahia ki roto i te umanga me te whakapono ko te tautoko mod a Starfield kei te heke mai ka taea e nga kaihanga te mahi pera.

He tino angitu a Starfield mai i tana tukunga i te Mahuru 6 mo nga papatohu PC me Xbox. Neke atu i te ono miriona nga kaitakaro i kohia e te keemu, neke atu i te 330,000 nga kaitakaro i runga i te Steam, nui atu i te rekoata i whakatakotoria e The Elder Scrolls V: Skyrim. Heoi, me tohu kei te waatea a Starfield ma te Xbox Game Pass, tera pea i whai waahi ki te tatauranga teitei o nga kaitakaro.

- Nga taputapu whakarereke: Ko nga taputapu rorohiko e whakaratohia ana e nga kaihanga keemu e tuku ana i nga kaiwhakamahi ki te whakarereke, ki te whakarite ranei i nga ahuatanga o te keemu, penei i nga whakairoiro, nga miihini whakaari, me te atanga kaiwhakamahi.

– Tautoko mod: Ko te whakatinanatanga me te waatea o nga taputapu modding mo tetahi keemu, ka taea e nga kaitakaro te hanga me te tiri i nga whakarereketanga.

– Kaitākaro tukutahi: Te maha o nga kaitakaro e kaha ana ki te takaro i tetahi keemu i te wa ano.

