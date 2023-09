Ko Starfield te Rekoata hei Whakarewa Keemu Nui a Bethesda

Ko Starfield, te RPG mokowhiti e tino tumanakohia ana mai i Bethesda, kua uru mai ki roto i te ao petipeti. Mai i tana tukunga i te Akuhata 31, kua kohia e te keemu neke atu i te 6 miriona nga kaitakaro, na reira ko te whakarewanga nui rawa atu i te hitori o Bethesda. Ko tona rongonui kua whakamaoritia ki nga tau hoko tuatahi whakamiharo, me te rangatira a Starfield i nga mahere hoko mamati me te tinana.

I runga i Steam, kei te keemu i tenei wa te tuunga nama-rua i runga i te tūtohi hoko nui o te ao, i muri tonu i te toa kua roa e tu ana, Counter Strike: Global Offensive. Ahakoa kei te tata ki te 200,000 nga kaitakaro a Starfield, ka whakatauritea ki te CS: GO's miriona, kua hipa ake i te tatauranga o nga kaitakaro o etahi atu RPG rongonui a Bethesda penei i a Skyrim, Fallout 4, me The Elder Scrolls Online.

Ko te angitu o Starfield ehara i te mea anake ki te ao matihiko. I roto i te UK, i kii te keemu i te waahi nui i runga i te tūtohi hoko tinana, nui atu i nga taitara penei i te Hogwarts Legacy me Mario Kart 8 Deluxe. Ko Christopher Dring, te upoko o GamesIndustry.Biz, i whakanui i te whakatutukitanga a Starfield me te whakataurite i tana whakarewatanga tinana ki te Diablo 4, he tino paheketanga mamati.

Ahakoa kei te waatea a Starfield ki te takaro mo te kore utu mo nga rangatira Xbox me PC me te ohaurunga Game Pass, kei te pirangi etahi o nga kaiwhaiwhai ki te hoko i te keemu hei tautoko i a Bethesda Studios me te whakarite kia angitu tonu. Ko tetahi kaitakaro i whakaatu i o raatau take mo te hoko i te putanga mamati, e kii ana ko te tautoko i te keemu putea ka nui ake nga korero me te tautoko mai i nga kaihanga.

Ahakoa kaore a Bethesda i whakaatu i nga tatauranga hoko mana, ko nga mahi a Starfield e tohu ana i te timatanga kaha mo te keemu. I te wa e tatari ana te hapori petipeti ki etahi atu whakahoutanga, te ahua nei kua pumau a Starfield hei tukunga nui mo Bethesda.

