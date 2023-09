Ka hipa a Starfield i te Rekoata Kaiakaro Waatahi a Skyrim i runga Steam

By

Ko Starfield, te keemu mokowhiti e tino tumanakohia ana e Bethesda, kei te pakaru tonu nga rekoata mai i tana tukunga. Inaianei kua eke te keemu ki runga ake i te tatau a Skyrim i runga i a Steam, ka eke ki te 330,723 kaitakaro i te wa ano. He nui ake tenei nama i te rekoata a Skyrim mo te 287,411 nga kaitakaro i te tau 2011.

He mea tika kia mohio ko enei tatauranga kei runga noa i nga kaitakaro Steam, na te mea kei te waatea ano a Starfield i runga PC ma te Game Pass me nga papatohu Xbox. Ko te upoko Xbox a Phil Spencer kua korero i mua kua kohia e Starfield neke atu i te kotahi miriona nga kaitakaro puta noa i nga papaaho katoa i te Mahuru 7th.

Ahakoa e kiia ana he nui ake te whakarewanga a Starfield i tetahi keemu Fallout tae noa ki tenei ra, kei te taka tonu i nga tau o nga kaitakaro i tae mai e Fallout 4 i te tau 2015. Ko Fallout 4 i eke ki te tata ki te 473,000 nga kaitakaro i te wa i tukuna ai. Heoi, he tino pai ake te mahi a Starfield i a Fallout 76, i eke ki te 32,982 noa nga kaitakaro i te tau 2020.

Ahakoa karekau i eke ki runga ake i te maha o nga kaitoro o etahi atu RPG rongonui penei i a Baldur's Gate 3, kua kii a Starfield i te waahi tuarima mo te keemu nui rawa atu i runga Steam. I tenei wa e noho ana i muri i te PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, and Counter-Strike: Global Offensive.

Ko te angitu o Starfield mai i tana whakarewatanga e whakaatu ana i te taumata teitei o te wawata me te hiahia ki te keemu. I te haere tonu o nga kaitoro ki te torotoro haere i te whanuitanga o te waahi o tenei RPG ruku, he rawe ki te kite he pehea te utu ki te whakataurite ki etahi atu taitara rongonui a muri ake nei.

