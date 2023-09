Te Whakataki i te Rarangi Rarangi a Spotify: Ko To Waiorooro Whaiaro mo te Ra

Kua tukuna e Spotify he waahanga hou e kiia nei ko Daylist, e huri ana i to ra ki roto i te raarangi whakaari. Ma te Daylist, ka taea e koe te whai i te riipene oro tino pai hei whai i o mahi o ia ra. Anei nga mea katoa e hiahia ana koe ki te mohio mo tenei taputapu auaha.

Kua hoahoatia te Rarangi Rarangi ki te whakarei ake i to wheako whakarongo puoro ma te whakangao i nga raarangi whakaari ki nga waa motuhake puta noa i te ra. Ahakoa kei te timata koe i nga mahi o te ata, kei te haere koe ki te mahi, te patu i te whare omaoma, ka huri haere ranei i mua i te moenga, ka taea e te Rarangi Raarangi a Spotify te whakaatu i te papamuri puoro tino pai.

Hei kimi i to Rarangi Rarangi, whakatuwhera noa i te taupānga Spotify ka whakatere ki te waahanga "Made For You". I konei, ka kitea e koe he kohinga reirangi kua whakaritea kia rite ki o hiahia me o tikanga. Ka whakaatuhia te Rarangi Rarangi ki te taha o etahi atu o nga raarangi whakaari, kia ngawari te uru atu.

Ko te mea e wehe ke ai a Daylist i etahi atu rearangi ko tona kaha ki te urutau i runga i o tikanga whakarongo me te wa o te ra. Ka whai whakaaro nga algorithms a Spotify ki nga ahuatanga penei i o momo tino pai, i nga riipene kua purei tata nei, me nga hitori whakarongo ki te whakarite i tetahi raarangi whakaari e whakaatu ana i to ahua me nga mahi mo ia poraka wa.

Ka hoatu ano e Daylist ki a koe te whiringa ki te whakarite i to wheako whakarongo. Ka taea e koe te taapiri, te tango ranei i nga waiata mai i te raarangi, me te whakarite kia pai nga huarahi katoa ki to reka me to hii.

I roto i te katoa, ko te Rarangi Raarangi a Spotify he taapiri whakaihiihi ki te papaaho roma waiata, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he riipene tangi motuhake hei haere i o raatau ra. Ahakoa he tangata ata koe, he ruru po, he waahi kei waenganui ranei, ka taea e koe te pai ki te raarangi tino pai e pai ana ki to oranga.

