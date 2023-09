Ko nga Whakaputa Motuhake Hou a Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Kua hurahia e Specialized te putanga hou o tana paihikara rori rongonui a Roubaix endurance, e kiia nei ko te Roubaix SL8. Kei te waatea tenei tauira hou i roto i nga momo waahanga rereke, a he kairiiwhi mo te Tarmac SL8. Ahakoa kaore he Roubaix SL7 o mua, i hiahia a Specialized ki te kawe mai i ana tauira rererangi i raro i te ingoa kotahi.

Kua tata ki te rua tekau tau te Roubaix e noho matua ana i roto i te raarangi a Specialized, me tana anga muka waro me te hangarau whakatārewa Futureshock auaha. I rongonuihia i te wa i eke ai a Peter Sagan ki te wikitoria i Paris-Roubaix i te tau 2016. E kii ana te hunga motuhake ko te Roubaix SL8 te paihikara tere rawa atu i roto i te waahanga rori manawanui, me nga aerodynamics papai e whakakore ana i te wha watts o te toia.

Hei whakatutuki i te aerodynamics pai ake, ko te Roubaix SL8 he ahua marau hou, kua whakahouhia te hoahoa ngongo, me nga nohoanga noho. Kua whakaitihia e te Matangata te taumaha anga ma te 50 karamu na roto i te arotautanga whakatakotoranga muka waro. Ko te ahuahanga anga kare tonu e rerekee, haunga te pikinga 10mm te teitei o mua ki te whakauru i te punaha whakatarewa Future Shock hou.

Ma te korero mo te Future Shock, ko te Roubaix SL8 te whakauru i te turanga hou a Future Shock 3.0. Ko tenei punaha whakatārewatanga o mua e whakarato ana i te 20mm o te haerenga me te 30mm o te whakatikatika i te teitei o te puranga, te whakanui ake i te whakamarie me te hanganga ture. Ka tae mai i roto i nga waahanga e toru ka tukuna e rima nga reiti o te puna me etahi atu taapiri i mua i te utaina mo te whakarite. Ko te waahanga o runga-mutunga 3.3 kua whakamakukuhia kia pai ake te tere, engari ko nga waahanga 3.2 he taapiri i mua i te whakarite kia pai ake te maeneene. Ko nga waeine 3.1 ka taea te whakarite i mua.

Hei hanga i te ahua pai o te eke, i whakawhanakehia e Specialized tana pou nohoanga Pavé me te tuku i te hoahoa rawhi tuuru, e kiia nei ko te hangarau Aftershock. Ko te whakatakoto waro o te tuuru ka whakaiti i nga paanga me nga wiri me te whakapai ake i te whakawhiti hiko. E ai ki a Specialized, ka tukuna e te Roubaix SL8 he 53% te whakahekenga o nga paanga tuatahi ki nga kakau ka whakaritea ki etahi atu paihikara rori.

Kei te waatea te Roubaix SL8 i roto i nga tauira e whitu, ko te putanga S-Works e hakinakina ana he huinga roopu Sram Red AXS me te Roval Terra CLX II wira. Kei te waatea ano he anga S-Works mo te hanga ritenga. Ko te toenga o nga tauira ka tae mai ki nga whiringa peita maha me te whakauru i nga waahanga Shimano me Sram.

I roto i te katoa, ko te Roubaix SL8 Motuhake e tohu ana i te whakamohoatanga nui i roto i te aerodynamics, te hangarau whakatārewatanga, me te whakamarie o te eke, na te mea he whiringa pai mo nga kaieke paihikara e mau tonu ana.

Nga wehewehe:

– Paihikara rori whakaroa: He momo paihikara rori i hangaia mo nga haerenga tawhiti, e whai oranga ana me te pumau.

– Hangarau whakatārewa Futureshock: He punaha whakatārewatanga o mua e mau ana i nga wiri me nga wiri mo te tere tere.

– Te whakatakotoranga muka waro: Ko te whakaritenga me te whakatakotoranga o nga pepa muka waro i roto i te papanga hiato, ka pa ki te kaha me te maro o te anga.

– Aerodynamics: Ko te rangahau mo te rere o te hau huri noa i nga taonga, penei i te paihikara, hei whakaiti i te toia me te whakapai ake i nga mahi.

Puna: Motuhake