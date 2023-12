Ko SpaceX ki te Whakarewa i te roopu hou o Starlink Satellites mo te Waanga Waea Pukoro Ao

Ko te kamupene torotoro mokowhiti a SpaceX kei te whakareri mo tetahi atu whakarewatanga o ana amiorangi ipurangi Starlink, me te kaupapa ki te whakarato i te uru o te ao ki nga whatunga pūkoro. Ka mau te roketi Falcon 9 21 Starlink craft a kua whakaritea kia whakarewahia mai i te Vandenberg Space Force Base o California. Kua whakaritea te matapihi whakarewatanga ki te whakatuwhera i te 12:04 a.m. EST (0504 GMT; 9:04 pm i te Hakihea 14 te wa o California).

Kua whakaatuhia e SpaceX ko tenei whakarewanga e ono nga peerangi Starlink me nga kaha ki te Putau. Ko enei amiorangi ka taea e nga kaiwhakahaere whatunga waea huri noa i te ao ki te tuku i nga kaiwhakamahi ki te tuhi, ki te waea, ki te tirotiro i te ipurangi mai i tetahi waahi i runga whenua, i nga wai takutai ranei. Ko tenei hangarau auaha ka huri i te uru ki te whatunga waea pūkoro.

Ka paohotia te hiki i runga i te kaute a SpaceX i runga i te X (i mohiotia i mua ko Twitter), ka timata i te 15 meneti i mua i te whakatuwheratanga o te matapihi whakarewatanga. Mena ka rite nga mea katoa ki te mahere, ka hoki mai te wahanga tuatahi o te Falcon 9 ki te whenua mo te taunga poutū tata ki te 8.5 meneti i muri i te whakarewatanga. Ka tau te taunga ki runga i te waka rererangi "Of Course I Still Love You" i te Moana-nui-a-Kiwa i te takutai o California.

Ko tenei misioni e tohu ana i te whakarewatanga tuatahi me te taunga mo tenei whakanui motuhake, me te taapiri atu ki te rekoata angitu a SpaceX. Ko nga peerangi 21 Starlink ka tukuna ki te orbit whenua iti mo te 62.5 meneti i muri i te hikitanga mai i te papa o runga o te Falcon 9.

Kua noho a SpaceX ki mua mo te torotoro mokowhiti, me te aro ki te whakawhänui i tana Starlink aunui megaconstellation. I tenei wa neke atu i te 5,100 nga peerangi kaha, kei te tipu haere tonu te whatunga a SpaceX me ia whakarewanga angitu. Kua oti kee e te kamupene neke atu i te 90 nga mahi orbital i te tau 2023, tae atu ki nga whakamatautau o tana reanga hou a Starship Mars rocket.

Ko tenei whakarewanga hou e whakaatu ana i te pono o SpaceX ki te tuku i nga hangarau hou e whakanui ana i te hononga o te ao me te huri i te huarahi e uru atu ai tatou ki nga whatunga waea.