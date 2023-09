Ka panuitia e Oppo raua ko Sony he hononga mo nga Pūoko Sony kua tapae-rua

Ko Oppo me te waitohu whakaahua whakaahua a Lytia a Sony kua uru mai ki roto i te hononga rautaki ki te whakauru i nga papa-rua-rua nga pūoko a Sony ki nga taputapu o mua a Oppo. Ko te mahi tahi ko te "iriti i te waa e whai ake nei o te whakaahua rorohiko," e ai ki a Oppo, ahakoa kaore he ra i whakapuakihia mo te tukunga o te taputapu tuatahi me tenei puoro hou.

Sony ExmorT IMX 888 pūoko CMOS tāpae, e utilizes 2-layer transistor pixel technology, made its first early this year in the Xperia 1 V. I tua atu i tenei, kua whakaaro a Sony ki te whakauru i etahi atu pūoko e rua e whakamahi ana i te hoahoa pūoko CMOS tāpae - te IMX903 me IMX907.

Ko te painga nui o te hoahoa pūoko CMOS tāpae ko te wehenga o nga transistors me nga papahanga photodiode. Ma tenei wehenga ka nui ake nga diodes, ka pai ake te hopu marama me te pai ake o te mahi iti-marama. Ko tetahi atu BBK-waitohu, vivo, kua mahi tahi me te wehenga Lytia a Sony i mua o tenei raumati mo a raatau raupapa tohu nui vivo X100 e haere ake nei, ka whakaatu ano hoki i nga puoro CMOS taapu a Sony.

Ko tenei hononga i waenga i a Oppo me te waitohu Lytia a Sony e tohu ana i te tipu o te hiranga o te whakaahua rorohiko i roto i te umanga atamai. Ma te whakauru i nga pukoro atahanga matatau, ka taea e nga waea atamai te whakarei ake i o raatau kaha whakaahua, ina koa i roto i nga ahuatanga rama uaua.

I te mea ka kaha haere nga kaiwhakamahi ki o raatau waea atamai hei taputapu whakaahua tuatahi, ko nga kamupene penei i a Oppo me Sony kei te tohe tonu ki te pana i nga rohe o te hangarau whakaahua. Na te paparua-rua hou o nga pukoro a Sony, ko te whai a Oppo ki te whakarato ki nga kaiwhakamahi he wheako whakaahua tino pai ake mo o raatau taputapu rangatira.

Rauemi:

– Oppo.com

– Ko te waitohu puoro whakaahua Lytia a Sony.