Ka mahi tahi a MTV me Snapchat mo te Pooti i nga Tohu Waiata Ataata

Kua mahi tahi a MTV me Snapchat ki te tuku i nga kaiwhakamahi ki te pooti mo tetahi waahanga Tohu Waiata Ataata ma te waahanga Arotahi a Snapchat. Ma te whakamahi i te kete a Snap's Camera Kit, ka whakauruhia e te kamupene whakangahau nga wheako mooni (AR)-a-roto ki te whakaaturanga tohu. Ina kowhiria nga whiringa toa e toru mo te waahanga Kaitoi Hou Pai rawa atu, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i tetahi Lens motuhake i hangaia e Saucealitos ki te tuku pooti ma te tohu kotahi, rua, toru ranei ma o ratou maihao ki te kowhiri i tetahi kaitoi. Ahakoa kare e tino mohio mena ka whai paanga nui te maha o nga pooti ka riro mai ma Snapchat ki te tatauranga whakamutunga, ka uru ki roto i te tatau katoa.

I tua atu i te waahanga pooti, ​​kua panuitia ano e MTV ka puta he AR Moonperson puta noa i te POV VMA livestream me nga whakaahua whaiaro kua tukuna e te kaiwhaiwhai. I mua, i whakamahia e te kamupene whakangahau tetahi tikanga tuku iho kia tukuna e te tangata nga whaiaro ma te puka i mua i te huihuinga. I tenei tau, ka taea hoki e nga kaiwhakamahi te whakamatau i tetahi hua AR Moonperson e tuku ana i te Moonperson ki roto i o raatau kaainga. Ma te kowhiri i te whaiaro mai i a raatau kaamera kaamera, ka taea e ratou te kite i te Moonperson e tere haere ana me o ratau kanohi ka kitea i roto i te mata.

Ko te Snapchat, te mea rongonui i waenga i nga roopu 13 ki te 24 tau, he turanga pai mo te hunga whakarongo a MTV. Ahakoa i whakaatu a Snapchat i nga VMA o te tau o mua i runga i tana wharangi Korero, ko tenei mahi tahi te tohu tuatahi i waenga i a Snapchat me MTV mo tetahi whakaaturanga tohu. I mahi tahi a Snapchat me nga huihuinga waiata, nga kaitoi i nga haerenga, me nga whakataetae hakinakina ki te whakauru i nga wheako AR ki nga kaiwhaiwhai.

Ko Snap, te kamupene matua o Snapchat, kua kaha ake te aro ki nga rongoatanga aa-a-a-a-a-a-a-kamera hei akiaki i nga moni. I te marama o Poutu-te-rangi, i whakarewahia e te kamupene te AR Enterprise Services (ARES), te tuku taputapu penei i te AR Try-On me te tiro hua 3D. I te Paenga-whāwhā, i whakauruhia e Snap te hua AR Mirrors i raro i te ARES, ka taea e nga waitohu te whakauru i o raatau hangarau ki nga waahi tinana. Na roto i te mahi tahi me te Live Nation me nga huihuinga waiata, kua haere tonu a Snap ki te whakawhānui ake i ona wheako AR ki te whakauru i nga kaiwhakamahi ki nga huarahi auaha.

