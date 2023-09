Nga Kaihanga Yoga mo nga Kaumatua i Harrison Park Seniors Center

Hono mai ki a matou ki Harrison Park Seniors Center ia ata o te Wenerei mo tetahi huihuinga korikori ngahau me te ngawari e kiia nei ko Beginners Yoga. He mea hanga motuhake tenei akomanga mo nga tuākana me te whakatutuki i o raatau hiahia me o raatau kaha. Ahakoa he timatanga koe, he wheako ranei ki te yoga, nau mai ki te uru mai ki a matou.

Ko te hau o te Whare Kaumatua o Harrison Park he pai, he manaaki i nga wa katoa. He waahi pai tenei ki te tutaki ki nga tangata rite tonu te whakaaro ki te noho kaha me te ngahau. Ka tuwhera te karaehe ki te hunga 55 tau neke atu ranei, kaore he wheako o mua.

Hei whakauru, he $2 te utu ka kohia i te ra o te karaehe. Ka awhina tenei utu ki te utu i nga whakapaunga mo te whakahaere i te kaupapa me te whakarite kia noho utu mo te katoa. Ka rere te karaehe mai i te 10:00 i te ata ki te 12:00 i te ahiahi, kia nui te wa mo nga kaiuru ki te uru atu ki nga momo korikori me nga tikanga whakangawari.

Mena kei te rapu koe i tetahi huarahi ki te whakahoki moni ki to hapori, kei te waatea nga huarahi mahi tuuao ki te Whare Tuatua Matua o Harrison Park. Kei te rapu tonu ratou mo nga tangata e kaha ana ki te awhina i nga mahi me nga kaupapa rereke. Mena kei te pirangi koe, waea mai ki 289/259-2862 mo etahi atu korero.

Ko te Yoga o nga Kaimatau mo nga Kaumatua i Harrison Park Seniors Center e whakarato ana i te huarahi katoa ki te oranga mo nga pakeke pakeke. He waahi ki te whakapai ake i te kaha, te ngawari, me te taurite me te whakatairanga i te oranga hinengaro me te oranga ngakau. He mea nui te korikori tinana mo te pupuri i te oranga o te oranga, a ko tenei karaehe he waahi haumaru me te tautoko mo te hunga tuākana ki te mahi korikori tinana.

Puna: Harrison Park Seniors Center

Nga wehewehe:

– Yoga Timata: He mahi yoga i hangaia mo te hunga hou ki te yoga me te hiahia whakarereke.

– Kaumatua: Takitahi 55 tau ake.

– Te mahi tūao: Ko te tuku i te wa me nga ratonga ki te awhina i nga momo mahi, kaupapa ranei kaore he utu moni.