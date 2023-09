Ko te AirPods Pro Whakatupuranga Tuarua a Apple te Huri ki te USB-C mo te Utu Katoa

Kua panuitia e Apple i te wa o te huihuinga iPhone 15 ka tae mai te AirPods Pro tuarua-whakatupuranga me te putea utu USB-C. He huringa nui tenei na te mea ko te AirPods Pro ka whakamahi i te riiwhi rite ki te iPad me te MacBook, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i nga taura USB-C kei a raatau. Ko te rahi kiato me te kaha o te pākahiko o te AirPods Pro ka hototahi ki te whānuitanga o nga taura USB-C, kia pai ai nga kaiwhakamahi.

Hei taapiri, ko te AirPods Pro hou ka tautoko tonu i te utu ahokore, ka taea e nga kaiwhakamahi te ngawari ki te utu i o raatau taringa me te kore he taura. Mo te whakamarumaru, he iti ake te whakapai ake i te puehu me te aukati wai o te AirPods Pro. Inaianei kei roto i a raatau he tohu IP54, he whakamarumaru ki nga matūriki puehu me nga pakaru wai. Heoi, me karo nga kaiwhakamahi ki te ruku i te AirPods Pro ki te wai.

Ahakoa kaore ano he korero mo te wa e whai ake ai etahi atu putanga o AirPods, ko te whakaaro ko tenei nekehanga ki te USB-C ka uru ki nga tauira a meake nei. Ko te utu o te AirPods Pro hou ka noho tonu ki te $249 i te US me etahi atu whenua e 30, a ka waatea ratou mo te hoko mai i te Mahuru 22.

I te katoa, ko tenei nekehanga ki te utu USB-C mo te reanga tuarua AirPods Pro ka nui ake te hototahi me te waatea mo nga kaiwhakamahi, me te pai ake o te whakamarumaru ki te puehu me te wai. Kei te whakapai tonu a Apple i ana hua ki te whakatutuki i nga hiahia tipu o ana kaihoko.

Rauemi: Takahanga Apple - Whakarewa iPhone 15