Ko te SuperGrape Hou e hangaia ana hei patu i te paura koriri i roto i nga karepe

Ko nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Minnesota kei te mahi nui ki te whakawhanake i tetahi momo karepe hou ka taea te huri i te ahumahi waina ma te patu i te paura koriri. Ko te paura koriri he take noa mo nga kaiahu karepe, ina koa ki nga waahi makuku me te iti ake o te mahana, me te nui o te rehu pesticide hei whakahaere.

I raro i te kaupapa i tapaina ko VitisGen, kei te toru o nga mahi a nga kairangahau ki te whakatipu i te "SuperGrape" ka aukati i te paura koriri, na reira ka whakaitihia te hiahia mo te patu patu patu. Ko te whainga ko te tango i nga momo karepe o mua penei i a Chardonnay me te whakawhanaunga kia whai atete ki te paura koriri me te kore e whakarereke i o raatau ahuatanga.

Ko te raruraru paura koriri i ahu mai i te harore taketake o Amerika ki te Raki, a ahakoa kua whanake etahi momo karepe taketake i te atete, ko te Vitis vinifera e whakamahia nuitia ana kaore. Kua pa tenei ki nga momo waina rongonui penei i a Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, me Sauvignon Blanc.

Hei whakawhanake i te SuperGrape, ka whakamahi nga kaiputaiao i te hangarau whakatika ira ki te tango i nga ira e pa ana ki te aukati i te koriri me te whakauru ki etahi atu karepe hei whakamatautau i te paura koriri. Ko nga raraunga kua kohia ka taea te tautuhi i nga ahuatanga pai ka arahi pea ki te hanga karepe tino kaha.

I tua atu i te paura koriri, ka whakaaro nga kairangahau i te wa kei te heke mai ka taea e nga karepe karepe te aukati i etahi atu mate. Ma te mohio ki te koiora o enei ira me o raatau mahi, ka taea e nga kaiwhakaahua te hanga karepe karepe e atete ana ki nga tini mate.

Ko tenei rangahau ehara i te whakaatu anake i te pono ki te oranga tonutanga i roto i te umanga waina engari he paanga ano hoki mo etahi atu hua ka pangia e te paura koriri. Hei taapiri, kei te mahi ano nga kaiputaiao o te Jet Propulsion Laboratory o NASA ki te tirotiro i nga mate karepe i mua i nga tohu ma te whakamahi i nga taputapu whakaahua rererangi, me te whakanui ake i nga mahi ki te tiaki i nga karepe karepe.

Hei whakamutunga, ko te whakawhanaketanga o te SuperGrape atete ki te paura koriri ka taea te huri keemu mo nga kaiahu karepe, ka whakaiti i te hiahia mo nga pesticides kino me te whakarite i te kounga o nga waina e arohaina ana.