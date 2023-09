Samsung Galaxy Buds 2 Pro kua whakahekehia mo te hokinga mai ki te wa o te kura

Kia tupato ki nga kaikawe taringa katoa! Kei te tukuna e Samsung he utu tino pai mo a raatau tupuni Buds 2 Pro i te waa mo te waa hoki-ki-kura. Kei te hokona nga pukoro ahokore i tenei wa me te hekenga 23 paiheneti, ka heke te utu mai i te $230 ki te $178. Koinei te utu iti rawa kua kitea e matou mai i te Paraire Pango. Ko te mea pai ake ko nga tae katoa e toru o nga tupuni Buds 2 Pro kei roto i te hokonga, me te tauira ma te utu kotahi taara iti iho i te graphite me nga whiringa papura bora.

Ko te tupuni Buds 2 Pro he tohu pai ake i nga tauira o mua. Ko nga putanga o mua penei i te Galaxy Buds Live kaore i pai te whakakore i te haruru, ko te tupuni Buds Pro he raru mo te aukati oro me te kounga. I roto i ta maatau arotake, i whakawhiwhia e matou te tupuni Buds 2 Pro he tohu 86, e whakanui ana i o raatau kaha ki te whakakore i te haruru me te pai ake. Ko te ora o te pākahiko, tata ki te rima haora te roa o te whakarongo tonu, he rite tonu ki tona o mua. I noho rite tonu te kounga waea.

Ko enei Galaxy Buds 2 Pros kua whakahekehia he waahanga o te "Kainga Ataata" a Samsung i runga i a Amazon, kei roto etahi atu utu whakahihiri. Hei tauira, ko te 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor kei te 29 paiheneti i tenei wa, ka heke mai i te $1,400 ki te $1,000. Hei taapiri, kei te waatea te Galaxy Watch 5 40mm LTE i te utu whakahekenga $230, heke iho i te $330. Ko etahi atu taputapu Samsung, penei i te Waea Pukoro Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, me te Pro Ultimate microSD Memory Card, kei te hokona ano i tenei wa.

