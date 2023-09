Tikina ake ki te $1,000 te utu mo te raupapa Galaxy Tab S9 a Samsung

Kei konei a Samsung's Discover Week a kei te tukuna e ratou etahi utu whakamiharo mo o raatau taputapu hou. Ko tetahi mahi e tika ana kia tirohia ko te whakatairanga i runga i te raupapa Galaxy Tab S9, he tino pai mena ka hiahia koe ki te mata nui ake mo o mahi o ia ra.

Na tenei whakatairanga, kei te whakahekehia e Samsung nga utu ki te $1,000. Kei te waatea te hekenga nui rawa atu mo te Galaxy Tab S9 Ultra, me te utu $1,000. Ko te Galaxy Tab S9 + kua whakahekehia e te $920, a ko te iti rawa o te tupuni Tab S9 ka whiwhi i te $770 hekenga.

Ki te whiwhi i te utu utu katoa, me hoko koe i tetahi taputapu. Ka tukuna e Samsung te uara tauhokohoko teitei o te $800 mo te Galaxy Tab S8 Ultra me te Galaxy Tab S9+. Ko etahi atu tauira Tab S8 e rua ka taea e koe te tango i te $700, a ko te tupuni Tab S7 tawhito he $500 te uara. Ko nga uara tauhokohoko mo te Ripa S9 ka heke paku, engari ka taea tonu e koe te penapena nui ina hokohoko ana i to taputapu tawhito.

I tua atu i te utu hokohoko-i roto i te utu, ka tukuna e Samsung he whakahoutanga rokiroki kore utu. Ko te tikanga ko nga tauira Tab S9 katoa ka ruarua te rokiroki, me te iti rawa o te Tab S9 mai i te 128GB ki te 256GB, me te Tab S9 + me te Tab S9 Ultra ka haere mai i te 256GB ki te 512GB. Ka taea e te Tab S9 Ultra te peke ki te 16GB o te RAM me te 1TB o te rokiroki, i te mea ka whiwhi te Tab S9 i te whakahou RAM mai i te 8GB ki te 12GB. Ko enei rokiroki me nga whakahoutanga RAM ka eke ki te $120.

Hei painga, kei te tuku a Samsung i te $99 taapiri mo te Mataara Mataara 6 mena ka hokona e koe he taputapu raupapa Ripa S9. He utu tenei ki te $250 mo te maataki atamai.

Ma nga tauhokohoko me nga utu utu katoa, ka taea e koe te tiki i te tupuni Ripa S9 Ultra kua utaina mo te $519 noa, heke iho i tana utu taketake o $1,619.

Kaua e ngaro i enei utu nui me nga whakatairanga. Tirohia te hono i raro nei mo etahi atu korero.

Rauemi:

– Hononga Whakaaetanga Samsung Galaxy Tab S9