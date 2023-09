Ka toka a Sam Smith ki te TikTok Ataata

Ko te kaiwaiata Ingarangi a Sam Smith i aro ki nga kaiwhaiwhai me te kowhiringa ahua rereke i roto i a raatau ataata TikTok hou. I mau te kaitoi i te rua o nga putu a Teletubbies me nga tarau denim kikii i a ratou e whakaatu ana i o raatau ahua ahurei i te wa e tukutahi ana nga ngutu ki te waiata kaupapa o te whakaaturanga rongonui a nga tamariki.

Ko te whakakotahitanga o nga hu purepure me nga tarau rangatahi kua kohia e nga kaiwhaiwhai me nga kaiwhaiwhai. Ko etahi i whakamihi i a Smith mo tana korero ahua maia, me te whakanui i to ratou maia me te tangata takitahi. I kitea e etahi he rerekee, he rerekee te ahua o te kakahu, e patai ana i te ahua ahua o Smith.

Ko Sam Smith, e mohiotia ana mo te maha o a raatau kaiwaiata rongonui me o raatau waiata wairua, kua mohiohia mo te turaki i nga rohe me te awhi i a raatau ano. Ka toro atu tenei ki a ratau kowhiringa ahua, e whakaatu ana i o raatau ahuatanga rereke me te kore e rite. Ko te kaha o Smith ki te whakaatu maia i to ratau ake tino pono i riro mai i a ratau te tino kaiwhaiwhai.

Ko TikTok, he papaaapori paapori e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga me te tiri i nga riipene ataata poto, kua waiho hei waahi rongonui mo nga kaitoi ki te hono atu ki o raatau kaiwhaiwhai me te whakaatu i o raatau mahi auaha. He waahi tauwhitiwhiti, he waahi whakangahau hoki mo nga kaitoi penei i a Smith ki te whakaputa korero me te whai waahi ki o raatau hunga whakarongo.

Ahakoa ka whakaaro etahi he rerekee te kowhiringa o nga kakahu o Sam Smith, he tohu tenei mo to ratau ahua ahurei me te whakaatu whaiaro. Ko te hiahia o te kaitoi ki te awhi i to ratau ake tangata ka waiho hei whakatenatena ki etahi atu kia pono ki a ia ano me te whakahawea ki nga tikanga o te hapori.

Rauemi:

-Tuhinga puna: Mail Online

-Teletubbies: He whakaaturanga pouaka whakaata a nga tamariki o Ingarangi e whakaatu ana i nga kiripuaki karakara me nga mata pouaka whakaata kei o ratou puku. E mohiotia ana te whakaaturanga mo tona hoahoa motuhake me te tukurua, engari te hopu, te korero.

-TikTok: He papaaho paapori ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga me te tiri i nga riipene whakaata poto kua whakaritea ki te puoro, ki nga riipene ororongo ranei. Kua rongonuihia mo ana wero me nga ahuatanga.