Nintendo Whakawhiti 2 Rumor: Manawa o te Demo Mohoao Whakaatuhia nga Whakairoiro Pai ake me nga Wa Uta

Ko nga korero mo te papatohu a muri ake nei a Nintendo, e kiia nei ko te 'Whakawhiti 2', kua rere kee ake nei. E ai ki nga purongo mai i Eurogamer me VGC, i whai waahi nga kaiwhakawhanake kua tohua ki te whakaatu i te papatohu i te wa o Gamescom 2023. I whakaatuhia e te demo he putanga whakarei ake o Te Poutohu o Zelda: Manawa o te Mohoao, ahakoa ko nga waahanga o nga whakapainga kaore i whakaratohia i taua wa.

Ko nga korero korero hou kua puta inaianei mai i te Nate the Hate podcast. I kii te kaihautu ko te whakaaturanga hangarau a Gamescom i whakaatu i te Manawa o te Mohoao e rere ana i te 4K 60fps, me te tino pai ake ko te whakakore i nga waa uta. He mea nui ki te whakamarama kaore enei korero e kii ana ka tukuna ano te taitara whakarewatanga Whakawhiti me nga taputapu e whai ake nei. Engari, i whakamahia hei whakaatu i nga ahunga whakamua hangarau o te kaiwhakakapi.

He kerēme ano kei te whakamahi te demo hangarau i te DLSS 3.5, te hangarau whakatika AI a Nvidia i te waa. Heoi, karekau i te tino mohio mena i whakamahia e te demo te huinga ahuatanga katoa o te putanga 3.5, penei i te hanga anga. Ko te whakaurunga o te DLSS he kaupapa whakaaro mo te kaiwhakakapi Whakawhiti mo etahi tau, a ko te whakahuatanga o te putanga 3.5 he tino whakahirahira.

I te wa o te korerorero podcast, i kii te kaihautu ko Maehe 2024 he ra ka taea ahakoa kaore i te maarama mena ka kii tenei ki te ra whakakitenga, tuku ranei. Ko nga korero o mua i mua i tenei tau i kii he tuku i te mutunga o te 2024 mo te Whakawhiti 2.

He mea nui kia mahara ko enei korero kaore i te whakamanahia e Nintendo i tenei wa. Ko nga korero i ahu mai i nga puna korero me nga korero. Hei taapiri, mena he tika enei korero, he mea nui kia whakaarohia ko te whakaaturanga hangarau e whakaatuhia ana i Gamescom kaore pea i te whakaatu i nga ahuatanga o te papatohu whakamutunga.

I te kaha haere tonu o enei korero, he mea whakaihiihi te whakaaro ki te ahua pai ake o te Breath of the Wild i runga i te 'Switch 2'. Heoi, kia tae ra ano nga panui mana e Nintendo, me tango enei korero me te witi o te tote.

Rauemi:

– Eurogamer

– VGC

– Nate te Podcast Hate