Ko te Kaiarahi Meta o mua ka uru atu ki te Huihuinga Pokapü Wheako Waitohu hei Kaihanga Hoa

Ko Reunion, he umanga wheako waitohu timata, kua kii ko te kaiarahi o mua o APAC Metaverse i Meta, a Ollie Beeston, kua uru mai ki te kamupene hei hoa-hanga-hanga. He maha nga wheako ka kawea mai e Beeston ki te whakawhanaketanga o nga mahi toi kiriata tuku iho, te hanga mariko, VR, WebXR, AR, me nga ihirangi waitohu mo nga tohu rangatira penei i a Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, me te Oculus ake a Meta.

I mua i tana mahi i Meta, i mahi a Beeston hei ACD i Clemenger BBDO, i whai waahi ai ia ki nga kaupapa rongonui mo V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, me TAB.

I whakapuaki te kapa i Reunion i to ratou harikoa mo te urunga mai o Beeston ki te umanga, me te whakaatu he pai te hono o tana rekoata ki o raatau kaupapa-a-raraunga me te aro ki te kaihoko. I kii a Co-CEO a Justin Hind, "Ko tana rekoata kua whakamatauhia e whakaatu ana i to maatau pono ki nga rautaki a-raraunga me nga kaupapa-a-kiritaki."

I whakapuaki a Beeston i tana ngakau nui ki te whakauru atu ki a Reunion, me tana kii ko te huarahi a te umanga e akiaki ana i nga kaihoko me te aro ki nga raraunga e tino pai ana mo nga hiahia tipu o te hunga whakarongo hou. I kii ia, "Kei te harikoa ahau ki te uru atu ki te roopu kaiarahi i Reunion me te hiahia kia mau ki nga mahi toi whakaaro ehara i te mea kapo noa i te aro, engari ka akiaki i te whai waahi mo te hunga whakarongo me nga waitohu i runga i te riterite."

Na Justin Hind raua ko Stephen Knowles a Reunion i whakatu, he nui o raatau wheako ki te hokohoko mahi me te whakawhitiwhiti whakaaro hurihanga mamati. E whai ana ratou ki te mahi tahi me nga kiritaki hao nui e titiro ana ki te whakarei ake i te urunga me te whai waahi o o raatau waitohu puta noa i nga waahi pa me nga hongere katoa.

Nga wehewehe:

1. Metaverse: He mokowā tiritahi mariko i hangaia e te whakakotahitanga o te mooni tinana me te mooni mariko mau tonu.

2. APAC: Ahia-Kiwa, e tohu ana ki te rohe kei roto nga whenua i te Rawhiti o Ahia, ki te Tonga o Ahia, ki te Tonga o Ahia me Oceania.

3. ACD: Kaiwhakahaere Kaihanga Tuarua, he mahi i roto i nga umanga panui me nga umanga hokohoko e uru ana ki te tirotiro me te whakahaere i nga mahi auaha.

4. Clemenger BBDO: He umanga panui a Ahitereiria me te ao katoa, e tuku ana i nga ratonga i roto i nga mahi auaha, waitohu, me te hokohoko mamati.

5. Oculus: He waitohu o nga pane mooni mariko i whakawhanakehia, i hangaia e Meta, i mohiotia i mua ko Facebook Technologies.

