Ka whiwhi a Razorpay i a BillMe mo te Whakaoho Whakaoho Mamati hei Whakanuia te Whakauru Kaihoko

Kua panuitia e Fintech unicorn Razorpay te hokonga mai o BillMe, he nama mamati me te tiimata-whakawhitinga a nga kaihoko. Kua whakawhanakehia e te timatanga o Mumbai he kaupapa e whai ana ki te whakakore i nga pire pepa me te whakarei ake i te uara-piri mo nga kaihokohoko na roto i te nama mamati. Koinei te tohu o te hoko tuawaru na Razorpay, kua piki ake tana kopaki mai i te whiwhinga o Ezetap i Akuhata 2022.

Na tenei hokonga, e whai ana a Razorpay ki te whakamana i nga umanga me te tauira ranu e taea ai e ratou te uru atu ki o raatau kaihoko. I te mea kei te haere tonu te rongonui o nga ahuatanga o te taunekeneke me te kore whakaraerae i waenga i nga kaihoko, ka whai a Razorpay ki te whakamahi i nga kaha o BillMe ki te whakarato ki nga kaihokohoko he wheako nama tino whakawhaiaro me te tauwhitiwhiti. Ka tukuna e nga pire mamati a Razorpay nga ahuatanga penei i nga urupare me nga whiringa rangahau, ka taea e nga kaihokohoko te whakarereke i o raatau rautaki whakauru i runga i nga hiahia o nga kaihoko.

Ko BillMe, i whakaturia i te tau 2018, kua neke atu i te 4,000 nga umanga, tae atu ki nga tohu nui penei i a McDonald's, Burger King, Decathlon, me Cinepolis. Ma te papaahi ka taea e nga pakihi te haere ora me nga nama mamati i raro iho i te 10 meneti, me te whakamaarama i nga tikanga ka roa ake te roa. I tua atu, ko nga papatohu mahi-whaiaro e whakaratohia ana e BillMe e whakamana ana i nga kaihokohoko ki te tarai i nga whanonga a nga kaihoko, ki te whakarite i nga ture kaupapa whakahau, me te whakahaere i nga hoko whakawhiti me nga whakatairanga.

Ka whai hua nga kaihoko mai i te wheako tirotiro tere me te tere e whakaratohia ana e te nama mamati. Kua kore ratou e maaharahara mo te penapena me te tango mai i nga pire pepa hei tohutoro a muri ake nei. Engari, ka ngawari te uru atu ki nga pire matihiko, ka taea te whakamahi hei taputapu maha mo nga kaihokohoko kia pai ake te mohio, te whakauru, me te aro ki o raatau kaihoko.

Ka kite a Razorpay i te kaha nui i roto i te maakete whiwhinga mamati o te ao, e kiia ana ka eke ki te $2.3 piriona i te tau 2027. Ma te whakauru i nga tuku a BillMe, ka whai a Razorpay ki te awhina i nga pakihi ki te tu atu ma te whakarei ake i te whai waahi a nga kaihoko, te pupuri i nga kaihoko, me te whakapakari i o raatau kaha hokohoko. E hāngai ana tenei hokonga ki te tirohanga a Razorpay kia noho hei toa kotahi-mutu pono mo nga otinga utu katoa, e whakatutuki ana i nga pakihi o nga rahi katoa.

I whakapumautia i te tau 2014, kua tukuna e Razorpay nga otinga hangarau utu ki runga ake i te 8 miriona umanga. Kua whiwhihia e te kamupene he $817 miriona i roto i nga putea mai i nga kaipupuri putea rongonui penei i a Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, me MasterCard. Na te taapiri o BillMe, kei te haere tonu a Razorpay ki te whakawhanui i ona tapuwae i roto i te umanga fintech me te whakakaha i tona turanga hei kaikaro rangatira i roto i te waahi utu.

Rauemi:

- Ka whiwhi a Razorpay i te tiimata-whakamaoritanga BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html