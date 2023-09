Ka Whakaroahia e Apple te Whakaaetanga me Qualcomm ki te whakamahi i nga maramara Pouwhanga 5G tae noa ki te tau 2026

Kua panuitia e Apple ka whakawhānuihia e ia tana whakaaetanga me Qualcomm ki te whakamahi i tana Snapdragon 5G Modem-RF Systems mo tana whakarewatanga atamai tae noa ki te 2026. Ko te tikanga ka whakamahi tonu a Apple i nga waahanga o Qualcomm i roto i ana iPhones mo nga tau e toru e whai ake nei. Ko tenei whakatau ka tae mai ki te whakaroa i nga mahere a Apple ki te whakawhanake i ana ake maramara pouwhanga 5G, i whakaarohia kia whakauruhia hei te tau 2024.

Kei te wehewehe nga tohunga mo nga take i whakaroa ai a Apple ki te whakawhanake i ana ake maramara. Ko etahi e kii ana he uaua ake a Apple ki te hanga i tana ake hiako pouwhanga pūkoro, ko etahi e kii ana kei te raru nga take mekameka tuku. Ko Alejandro Cadenas, Tuarua Tuarua Perehitini o IDC, i kii ko te kaupapa matua a Apple ko te whakawhanake i ana ake maramara me te whakamutu i tana whakaaetanga ki a Qualcomm, engari me nui ake te wa o te kamupene ki te whakarite i te kounga o tana momo rereke.

Ahakoa ko nga mahi a Apple ki te whakawhanake i ana ake maramara 5G ka roa ake pea i te mea e tumanakohia ana, e whakapono ana nga kaitätari o te ahumahi kei te kaha tonu te kamupene ki te wero me te tohatoha rauemi nui ki te mahi. Ko te toronga o te whakaaetanga a Apple me Qualcomm e whakarato ana i te wa poto ki te wa-waenganui mo nga kamupene e rua.

Kei te whakapaehia ko te whakaaetanga hou a Apple me Qualcomm e pa ana ki nga mahi a te kamupene ki te whakapakari i ana mekameka tuku, ina koa na te piki haere o nga wero i Haina. Kei te rapu pea a Apple ki te whakarereke i ona puna waahanga me te whakaiti i te whakawhirinaki ki te kaihoko kotahi.

Ahakoa nga take i muri i te whakaroa, ka kitea tenei toronga hei wikitoria mo Qualcomm, i te mea kei te whakawhirinaki tonu a Apple ki ona waahanga. Ko nga korero o te kirimana kaore ano kia whakapuakina ki te iwi whanui, engari e whakaponohia ana he rite ki te whakaaetanga i tutuki i waenganui i nga kamupene e rua i te tau rua mano tekau ma iwa, whai muri i nga tautohetohe ture. I roto i taua whakataunga, i tangohia e Apple ana kereme ture ki a Qualcomm me te whakaae ki te whakamahi i ana maramara i roto i nga iPhones, i te mutunga ka riro a Apple i te pakihi pouwhanga atamai atamai a Intel.

Ahakoa te whakaroa, ko te tumanako ka tukuna e Apple ana ake maramara pouwhanga 5G, engari kare tonu te waa.

