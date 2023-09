Te Hiranga o nga Pihikete kia pai ake te wheako tirotiro

By

Ka whai waahi nui nga pihikete ki te whakarei ake i to wheako tirotiro, ki te tuku i nga panui, ihirangi ranei, me te tarai i nga hokohoko paetukutuku. Ma te whakaae ki te whakamahi pihikete, kei te whakaae koe mo enei mahi whakahirahira.

He rereke nga momo pihikete e mahi ana i nga kaupapa motuhake. Tuatahi, he rokiroki hangarau, he pihikete uru ranei e tika ana mo te mahi tika o tetahi ratonga i tonohia e te kaiwhakamahi. Ka taea e enei pihikete te whakamahi i tetahi ratonga motuhake, te whakahaere ranei i te tuku korero ma nga whatunga hiko.

Tuarua, he pihikete kei te penapena manakohanga hei whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Ko enei pihikete kaore i te tono tika mai e te kaiwhakamahi engari e mahi ana i te kaupapa tika o te penapena i nga manakohanga me te whakamaarama i te wheako tirotiro.

I tua atu, he pihikete e whakamahia ana mo nga kaupapa tatauranga anake. Ka awhina enei pihikete ki te kohikohi raraunga kore ingoa ki te mohio ki nga tauira whakamahi paetukutuku. Engari, ko tenei momo raraunga, kaore he korero atu, kaore e taea te whakamahi hei tautuhi i nga kaiwhakamahi takitahi.

Ka mutu, ka whakamahia etahi pihikete ki te hanga i nga korero a nga kaiwhakamahi mo nga kaupapa whakatairanga kua whakaritea. Ka whai enei pihikete i nga whanonga a nga kaiwhakamahi i runga i tetahi paetukutuku, i runga ranei i nga paetukutuku maha hei whakawhaiaro me te arotau i nga mahi hokohoko.

He mea nui kia mahara ko nga pihikete ehara i te mea ki te takahi i te tūmataitinga o te kaiwhakamahi. I hangaia hei whakarei ake i te wheako tirotiro me te whakarato i tetahi taiao ipurangi ake ake.

Hei whakamutunga, ko nga pihikete tetahi waahanga nui o te wheako ipurangi, ka tuku i nga paetukutuku ki te mahi i nga ihirangi whaiaro, te tātari i nga tauira hokohoko, me te whakarato i nga wheako kaiwhakamahi pai ake. Ma te mohio ki nga momo pihikete me o raatau kaupapa, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatau whakatau mo te whakaae ki te whakamahi.

Rauemi:

– Whakamaramatanga o te rokiroki hangarau, uru ranei: [Putake]

– Te whakamaramatanga o nga pihikete mo nga kaupapa tatauranga: [Putake]

– Te whakamaaramatanga o nga pihikete mo te whakatauira kaiwhakamahi: [Putake]