Ka Waitohu a Qualcomm i te Whakaaetanga Hou ki te tuku maramara 5G ki a Apple tae noa ki te tau 2026

Kua tae atu a Qualcomm ki tetahi whakaaetanga hou me Apple ki te tuku maramara 5G mo nga iPhones tae noa ki te 2026. I te mea ko te kaihoahoa matua o nga maramara pouwhanga e taea ai e nga waea te hono atu ki nga whatunga raraunga pūkoro, i hainatia e Qualcomm he kirimana tuku ki a Apple i te tau 2019, whai muri i te whakatau. o te tohenga ture kua roa e tu ana i waenga i nga kamupene e rua.

Ko te kirimana tuku maramara o naianei i waenga i a Qualcomm me Apple ka mutu i tenei tau, ko te tikanga ko nga iPhones e heke mai ana ka panuitia e Apple ko te whakamutunga ka tukuna i raro i tenei whakaaetanga. Heoi, ko te mahi hou e whakarite ana ka tukuna tonu e Qualcomm nga maramara mo nga waea a Apple ia tau tae noa ki te 2026.

Heoi ano, ko nga tikanga motuhake me te uara o te whakaaetanga kaore i whakaatuhia e Qualcomm. Kua whakahua noa te kaihanga maramara ko nga kupu "he rite" ki te kirimana tuku o mua. Hei taapiri, ko te whakaaetanga raihana patene i hainatia i waenga i a Qualcomm me Apple i te tau 2019 ka noho tonu tae noa ki te 2025, me te roanga atu o nga tau e rua.

Ahakoa kei te kaha te mahi a Apple ki te whakawhanake i tana ake hangarau pouwhanga me te whiwhi i te waeine pouwhanga a Intel mo te $1 piriona i te tau 2019, kaore i te maarama he pehea te tere o te whakamahere a Apple ki te whakawhiti ki te whakamahi i ana ake maramara. I kii a Qualcomm ko te rima noa o nga iPhones a Apple ka whakamahi i ana maramara i te tau 2026. Heoi ano, ka puta ke te ahua o tenei matapaetanga, na te mea kua eke nga whakaaro o mua a Qualcomm mo tana pakihi me Apple i te 2021, me nga tauira iPhone 14 katoa i tukuna i tera tau. te whakauru i nga pouwhanga Qualcomm.

Ko tenei mahi hou i waenga i a Qualcomm me Apple he mea tino nui mo te rautaki mekameka tuku a Apple, ina koa mo nga wero kei Haina. Ko te whakapakari i nga mekameka toha ki waho o Haina kua noho hei kaupapa matua mo Apple, me te ahua kei te whakaroa te kamupene, kei te whakaheke ranei i nga mahere ki te whakaputa takitahi i ana maramara ki nga waahi maha.

Puna: Qualcomm, Hargreaves Lansdown