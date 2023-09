Ka haere tonu a Qualcomm ki te tuku Pouwhanga 5G mo nga waea atamai a Apple i te tau 2026

Ko te panui ka tukuna tonu e Qualcomm nga pouwhanga 5G mo nga waea atamai a Apple puta noa i te tau 2026 kua aro nui mai nga kaipupuri moni me nga kaitätari. He rereke tenei whanaketanga mai i nga tumanako o mua, i te mea ko nga kaitätari o Wall Street me nga apiha a Qualcomm i tumanako ki te whakaputa me te whakamahi i tana ake pouwhanga 5G mai i te 2024.

Ko nga korero mo te whakahoahoatanga roa a Qualcomm me Apple ka tae mai i mua tonu o te huraina o nga hua e tino tumanakohia ana e Apple, kua whakaritea mo te Rātapu. Ko enei taputapu Apple kei te heke mai ka whai waahi ki te whakaatu i nga pouwhanga Qualcomm, me te whakapakari ake i te hononga i waenga i nga roroa hangarau e rua.

I runga i te panuitanga, ko nga taonga a Qualcomm i kite i te pikinga nui o te 3.9% i te Mane, e whakaatu ana i te whakaaro pai i waenga i nga kaipupuri moni. Ka tohu tenei i te pooti o te maia ki te kaha o Qualcomm ki te pupuri i tana tuunga hei kaiwhakarato matua mo nga pouwhanga 5G.

Ko te mahi tahi tonu i waenga i a Qualcomm me Apple e whakapumau ana i te mana o Qualcomm hei kaitakaro matua ki te maakete pouwhanga 5G. Ko tenei hononga rautaki e whakarite ana ka taea e Apple te kawe i nga waea atamai-kounga teitei e kaha ana ki te whakamahi i te kaha o te hangarau 5G. Na te haere tonu o te ahunga whakamua i roto i te 5G me te piki haere o nga tono mo te hononga tere me te pono, he mea nui te whai i te kaiwhakarato pouwhanga pono me te pai mo te angitu o Apple mo te wa roa.

Hei whakarāpopototanga, ko te panui a Qualcomm e whakaatu ana i a raatau mahi tonu hei kaiwhakarato pouwhanga 5G a Apple puta noa i te tau 2026 kua puta nga urupare pai mai i nga kaipupuri moni me nga kaitätari. Ko tenei whanaketanga ka tuu a Qualcomm hei kaitakaro matua ki te maakete 5G me te whakanui i te hiranga o te hononga pono mo nga waea atamai a Apple e haere ake nei.

Nga wehewehe:

- Pouwhanga 5G: He taputapu, he maramara ranei e taea ai e nga taputapu te hono atu ki nga whatunga 5G me te uru atu ki nga raraunga tere-tere me te iti o te waahi e tukuna ana e te hangarau 5G.

- Qualcomm: He kamupene hangarau e tohunga ana ki te whakawhanake me te tuku i nga semiconductors me nga rorohiko mo nga waea ahokore.

Puna: Market Movers