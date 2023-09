Ka Whakaroahia e Apple me Qualcomm te Whakaaetanga Pouwhanga 5G mo te Toru Tau

Kua panuitia e Apple me Qualcomm he whakaaetanga hou ka kite tonu a Apple ki te whakamahi i nga pouwhanga 5G a Qualcomm mo nga tau e toru e whai ake nei. Ko te kirimana e hipoki ana i te whakarewatanga o te iPhone i te 2024, 2025, me te 2026, me te whakaroa i te whakaaetanga o mua kua whakaritea kia pau i muri mai i tenei tau. Ka tae mai tenei korero i waenga i nga whakapae o mua ka huri a Apple ki tana ake otinga pouwhanga 5G i roto i te whare i te tau 2025.

I te mea ko te kaihoko nui rawa atu o Qualcomm, ko Apple te kawenga mo te tata ki te hauwha o nga moni whiwhi a te kaihanga maramara. Ahakoa kua kaha te whai waahi a Apple ki te whakawhanake i tana ake pouwhanga 5G, kua raru te kamupene i nga arai ture na runga i nga patent na Qualcomm, ka mutu i te 2029 me te 2030. Ko te whainga a Apple ko te whakawhanake i tana ake pouwhanga 5G, ka taea te whakauru. ki roto i tana Pūnaha A-raupapa i runga i te Tipi (SoC), e whakarato ana i te otinga maramara kotahi me nga whakapainga nui i roto i te ora o te pākahiko me te mahi.

Ma te whakaroa i tana whakaaetanga me Qualcomm, ka whakarite a Apple i tetahi puna pono o nga pouwhanga 5G mo ana tauira iPhone a meake nei. Ahakoa kei te haere tonu nga mahi a Apple ki te whakawhanake i tana ake pouwhanga, e mohio ana te kamupene ki te hiranga o te hangarau me te tohungatanga o Qualcomm mo te hononga 5G. Ma tenei mahi tahi ka taea e Apple te pupuri i te whakataetae whakataetae i roto i te maakete atamai ma te whakamahi i te hangarau pouwhanga 5G a Qualcomm.

I te tipu haere tonu o te hiahia mo te hononga 5G, ko te whakatau a Apple ki te whakawhanui i tana hononga ki a Qualcomm e whakaatu ana i tana pono ki te whakarato ki ana kaihoko nga hangarau pūkoro hou me te tino matatau. Ma te mahi tahi me Qualcomm, ka taea e Apple te whakamahi i o raatau tohungatanga me te whakarite kia tuituia nga kaha 5G ki o raatau tauira iPhone a meake nei.

Ko tenei mahi tahi i waenga i a Apple me Qualcomm e whakapumau ana i to raatau hononga haere tonu me te whakapumau i te mohiotanga o te umanga ki te kaiarahi a Qualcomm i roto i te hangarau pouwhanga 5G. Ka whakaatu hoki i te kaha o Apple ki te mahi auaha me te whakarite i te wheako kaiwhakamahi pai rawa atu mo ona kaihoko.

Nga wehewehe:

– Pouwhanga 5G: Ko te pouwhanga he taputapu e taea ai te whakawhitiwhiti korero i waenga i te taputapu rorohiko me te whatunga. Ko te pouwhanga 5G e whakarato ana i te hononga ki te reanga hou o nga whatunga pūkoro, kia tere ake ai te tango me te tukunga ake o nga tere, te pai ake o te torohūtanga, me te whakarei ake i te mahinga whatunga katoa.

Rauemi:

– Tuhinga puna: [whakauruhia te taitara tuhinga puna]

– Qualcomm: www.qualcomm.com

– Aporo: www.apple.com