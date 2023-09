Te Hurihuri Whenua o te Rangai Tumatanui E-Hokona

He rangahau tata nei i whakahaeretia e Euna Solutions e whakaatu ana i te ahua o te tipu haere o te hoko-e-a-iwi. He rite ki nga ahuatanga e kitea ana i roto i te pakihi-ki-pakihi (B2B) e-hokohoko, ko nga kaiwhakahaere hoko me nga roopu hoko i roto i nga whakahaere a te kawanatanga, te matauranga, me nga mahi atawhai kei te huri haere ki te hangarau matihiko hei whakamaarama i a raatau mahi hoko.

Ko tetahi o nga kitenga matua mai i te rangahau ko te 44% o nga kaihoko o te rangai tümatanui e whakamahi ana i nga rorohiko hoko-hiko i te taha o ta raatau punaha whakamahere rauemi hinonga (ERP). I tua atu, 65% o nga kaiwhakautu i korero ki te whakamahi i te huinga o nga taonga tuku iho me te hangarau matihiko hou. Ko tenei huarahi ranu ka taea e te punaha ERP te whakahaere i nga mahi matua i te wa e whakahaerehia ana e te otinga hoko-e nga mahi uaua ake penei i te hoko me te whakahaere kaihoko.

I kitea ano e te rangahau te hiranga o te tautukunga, te whai hua, me te whai waahi ki nga kaihoko mo nga tohunga hokohoko a te iwi. Heoi, 44% noa iho o nga kaiwhakahaere hoko i whakaatu i te maia ki te kaha o a raatau whakahaere ki te hapai i nga mahi o naianei, engari e 25% i whakaae he iti te maia.

He wero ano te hunga mahi a meake nei mo nga tari a-iwi, i te mea tata ki te 30% o nga kaimahi a te tari ka uru ki te reti hei te tau 2025, a, ko te 27% o nga kaimahi ka uru ki a Gen Z. He hononga kaha enei kaimahi taiohi ki te hangarau me te tumanako ki te mamati. taputapu hei waahanga o ta raatau mahi. Ka whakaraupapahia e ratou nga tikanga whakamaarama me te mahi aunoatanga kia waatea ai te wa mo etahi atu kaupapa rautaki.

Ahakoa kua puta te ahunga whakamua, ka kitea e te rangahau ko te 20% o nga kaiwhakahaere hoko o te rangai a-iwi kei te whakawhirinaki tonu ki te tukatuka pepa me nga punaha tuku iho. 14% anake i kii ki te whakamahi i nga taputapu mamati hou me nga hangarau mo o raatau mahi hoko.

Na te mate urutaru COVID-19 i tere te hurihanga matihiko o te hokonga a te rangai a te iwi, e akiaki ana i nga whakahaere maha ki te tango i nga otinga matihiko i runga i te hiahia. Engari, kaore i te ngawari te whakawhiti i nga wa katoa.

Hei whakamutunga, ko te rangahau i whakahaeretia e Euna Solutions e whakaatu ana i te rerekee o te whenua o te hoko-e-rangai a te iwi. Ka whakanuia te piki haere o te whakaurunga o te hangarau matihiko, nga wero e pa ana ki te whakauru i nga tohunga hoko rangatahi, me te hiranga o nga tikanga ngawari me te mahi aunoa i roto i nga mahi hoko.

Puna: Euna Solutions rangahau, John Alexander, Euna Solutions tuarua perehitini tuarua, hua.