E ono nga keemu taapiri PlayStation Plus kua panuitia mo Mahuru

He rarangi patai kua whakaatuhia nga keemu PlayStation Plus Extra e ono ka waatea hei te Mahuru. I tohatohahia nga keemu e te puna pono billbil-kun i runga Dealabs. Kei roto i te rarangi ingoa ko NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, me te Wetewete.

NieR Replicant Ver. Ko te 1.22474487139 he mea whakahou ake ki NieR:Automata. I whiwhi arotake pai, me te IGN i hoatu he 8/10 me te whakanui i nga tirohanga pai ake me te whawhai. Ko te korero o te keemu e kiia ana ko tona ahuatanga motuhake.

Ko te Wetewete, i tukuna i te tau 2021, he keemu indie rongonui e huri haere ana ki te whakarite taonga ki nga waahi rereke. I whakawhiwhia e IGN he 8/10, e whakaatu ana i tana mahinga puzzle ngawari me tona kaha ki te korero i tetahi korero whakahihiri mo nga taonga whaiaro.

Ko enei keemu kua whakaritea kia watea ki nga mema PS Plus Extra me Premium ka timata mai i te Mahuru 19. Ko tenei tukunga e tohu ana i te roopu tuatahi o nga keemu whai muri i te pikinga o te utu tata a Sony mo ana ohaurunga PS Plus 12-marama puta noa i te ao.

I tenei wa, kaore he whakapumautanga mana mai i a Sony mo te rarangi keemu kua patai me te waatea ranei. Kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai i tetahi panui mana hei whakaū i te rarangi. Kia mau ki nga korero hou.

Puna: IGN (Kaitirotiro: Wesley Yin-Poole)