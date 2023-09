Ko te Kohinga Motu o nga Kaihoahoa Whakaahua Aerial me Monmouth Scientific ki te tiaki i nga rekoata whai hua

Ko te National Collection of Aerial Photography (NCAP) he putunga rongonui o nga whakaahua rererangi o mua, e uru ana ki nga miriona whakaahua e hopu ana i nga huihuinga me nga waahi nui o te ao. Ko te whainga tuatahi o te NCAP ko te kohikohi me te tiaki i enei rekoata utu nui i roto i nga whakatakotoranga matihiko me te tinana, kia mau tonu ai mo nga reanga a muri ake nei.

Hei whakatutuki i nga wero e pa ana ki te whakahaere me te tiaki, i rapu a Alan Potts, te Kaiwhakahaere Ataata Mamati, i te Monmouth Scientific mo tetahi otinga ki te whakarite i tetahi taiao ma mo te whakahaere kohinga haumaru a te roopu NCAP. Whai muri i te hūnukutanga ki tētahi whare hou i Edinburgh, i riro i te roopu NCAP te waahi e tika ana hei whakatutuki i enei wero.

I tautuhia e Monmouth Scientific ko te Recirculating Fume Cupboard te otinga tino pai ki te whakatutuki i nga whakaritenga a te kapa. Ko tenei mokowāmahi e whakarato ana ki nga kaitoi he taiao haumaru me te pai mo nga mahi penei i te tango pokepokea mai i nga tuhinga whakaahua me te whakarite kiriata. Ka whai hua nga kaata ki te kawe i te rere o te hau, te hopu i nga kohu me te kati ki roto i te waahi mahi. Ka peia atu te hau ma ki roto i te taiwhanga ma te whakamahi i nga whiriwhiringa Wao Whakahohe.

Ko te whakamahi i enei kapata kohu kohukohu e kore noa e whakapumau i te waahi mahi pai ake mo nga kaimahi engari ka whakawhiwhia ano ki nga hua penapena utu me te whai waahi ki te taiao taiwhanga kaakaariki me te pumau. Na te whakatinanatanga o tenei hangarau hou me nga whakapainga rerengamahi, ka taea e te NCAP te whakatau i nga take tiaki tino nui.

Ko Alan Potts, te Kaiwhakahaere Ataata Mamati, i whakapuaki i tana harikoa ki te mahi tahi me Monmouth Scientific, me te kii he mea nui to raatau arahi me o raatau tohungatanga ki te tautuhi i nga raru me te whiriwhiri i nga taputapu e tika ana mo te mahi. Ko te mahi tahi i hua mai i te whakawhanaketanga o nga otinga e pai ana ki te tono ahurei o te NCAP, ka taea e ratou te pupuri i tenei rekoata ahurei o nga huihuinga o te ao ka kitea mai i runga.

He kaihautu a Monmouth Scientific i roto i nga otinga hau ma, he tohunga ki nga hangarau hurihanga taiao. Ko a raatau rongoatanga, tae atu ki nga Kaapata Fume, nga punaha Laminar Flow, nga rūnanga Haumaru Koiora, nga Waenga Paura, me nga Whare horoi o te karaehe ISO, ka aro nui ki te haumaru o nga kaimahi me te whakaiti i te whakapau kaha. Ka whakatutukihia e ratou nga momo ahumahi, penei i nga taiwhanga, nga whare rangahau, nga kamupene rongoa, nga kaihanga hiko, me nga kamupene aerospace.

I te katoa, ko tenei hononga i waenga i te National Collection of Aerial Photography me Monmouth Scientific e whakaatu ana i te hiranga o nga hangarau hou me nga mahi hei whakapumau i te pupuri me te uru atu o nga rekoata utu nui mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Rauemi:

– Te Kohinga Whakaahua Whakaata A-Motu (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited